SOSOK Marion Jola dikenal sebagai penyanyi dengan imej seksi. Tak hanya suara khasnya, tetapi juga penampilannya baik di panggung maupun gaya sehari-hari.

Maria Jola sendiri terbilang aktif di media sosialnya membagikan foto-foto penampilannya dengan berbagai busana. Tak jarang gaya penampilan perempuan berusia 21 tahun membuat netizen terpesona.

Perempuan berkulit eksotis tersebut selalu menawan dan terlihat cocok dengan outfit dan makeup apapun yang digunakan. Seperti yang terlihat di unggahan foto terbaru di akun Instagram pribadinya, @lalamarionmj.

Perempuan yang akrab disapa Lala tersebut tampak berpose dengan tampilan simple casual outfit. Lala memakai Atasan croptop rajut berkancing berwarna beige dipadukan dengan bawahan celana jeans model highwaist menutupi pusar.

Baca Juga : Cantiknya Marion Jola Pakai Kaus Ketat Sampai Bikin Netizen Mau Nangis!

Selain itu, penyanyi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini juga tampil dengan riasan winged liner di area mata. Lalu tampak juga mascara agar bulumata lentik dan tak lupa softlens berwarna hazel.

Tak lupa di bagian bibir, polesan lipmatte berwarna nude mauve yang memberi kesan my lips but better nampak cocok dan tidak pucat. Sontak gaya eksotis Marion Jola membuat netizen terpesona.

Baca Juga : Marion Jola Pamer Kaki Mulus Pakai Mini Dress, Netizen: Cantiknya Gak Manusiawi

Kolom komentar unggahan foto Marion Jola pun langsung dibanjiri pujian dari netizen. Salah satunya menyebut, Marion Jola adalah definisi cantik tak harus berkulit putih.

"memang cantikkkkk😍πŸ”₯," puji @putriaulia***

"Ga bisa berkata" lagi πŸ™ƒπŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ’™," kata

@dewiastuti***

"Idaman banget 😍," ujar @nvyalb***

"cantik bgt tolong πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯," tutur @piaaang***

"Definisi cantik gak harus putih❀️πŸ”₯," ungkap @lulufe***

(hel)