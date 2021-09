SOSOK Anya Geraldine rasanya tak pernah lepas dari sorotan netizen belakangan ini. Terbaru, penampilan Anya Geraldine mengenakan bikini yang menuai beragam komentar dari netizen.

Foto itu terlihat di akun instagram milik Anya Geraldine yang diunggah pada Minggu (12/9/2021). Pada foto tersebut, selebgram cantik tersebut bersantai di kolam renang.

"Swim deep with me or get out of my water 🌚 (Berenanglah bersamaku atau keluar dari airku)," tulis keterangan foto Anya Geraldine.

Dalam foto yang tampak hitam putih itu, Anya tampil hanya dengan seutas bra mengambang di kolam renang. Hasil jepretan hitam-putih membuat foto Anya Geraldine terlihat estetik.

Alhasil, dari unggahannya itu netizen pun ramai memberikan tanggapan akan penampilan selebgram cantik itu di kolom komentar.

"Menggoda yaa bun," tulis akun @_ul**

"Seger Euy," tulis akun @iy**

"Gitar Spanyolll, my girl look so good," tulis akun @ang**

"Gak ada lawan pokok nya," kata @sipras_squ***

