PESONA artis Wulan Guritno memang sudah tak perlu diragukan lagi, meski sudah menginjak usia 40 tahun paras cantiknya masih tetap sama seperti dulu.

Wanita kelahiran London, 14 April 1981 ini terlihat memukau pada foto yang diunggahnya ke Instagram pribadinya @wulanguritno, beberapa hari lalu.

“Baru-baru ini aku dapat kiriman satu set inner wedding dress made in Japan. Inner garment ini berfokus untuk pembentukan body line, jadi tidak cuma dipakai saat mau wedding saja ya!,” tulis Wulan pada caption foto Instagram nya.

Bak ABG, Ibu tiga anak ini tampak stylish dengan outfit bertemakan all white. Atasan bustier putih dengan motif renda dengan blazer putih sebagai luaran. Dipadukan dengan celana palazzo putih yang melebar dibagian bawah memberi kesan elegan dan formal. Sangat cocok dikenakan oleh Wulan yang bertubuh tinggi dan langsing.

Sejumlah artis dan para netizen juga langsung membanjiri kolom komentar Wulan dengan pujian.

“Kak! Sumpah yah kamu parah keren bgt! Makin muda <3,” seru Sandra Dewi melalui akunnya @sandradewi88

“Udah ga paham lagiii….CANTIK,” kata Ririn Ekawati

“PERMISIIII…..Numpang tanyaaaa…...Sakiittt gaaaak?? Ketika JATUH DARI LANGIITTTTTTT,” ujar Nazira C. Noer

“Putih...Temboknya,” tulis Tora Sudiro

“Rasanya ga pernah tua mba Wulan...tambah cantik n sexy aja. sehat2…,” puji @rahar*************tari

