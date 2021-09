SEORANG chef pastry asal Irlandia Utara mendadak viral karena karyanya. Chef bernama Lara Mason tersebut membuat kue seukuran manusia dengan detil yang bisa dibilang sempurna.

Chef berusia 35 tahun tersebut viral lewat akun Tiktok @lara_cakeanything lantaran kerap kali membagikan video pesanan dari para customer yang memintanya untuk membuat kue dengan beragam bentuk dan ia selalu menyanggupinya. Jumlah pengikutnya di Tiktok pun sekarang mencapai 1,7 juta followers.

Beberapa hari yang lalu, Lara mengunggah video soal mendapatkan pesanan dari seseorang.

“Hey, can i get a lifesize cake made of me…?” ujar customer

(Hai bisakah saya memesan kue berbentuk dan seukuran saya?)

“I’m sorry what? You want a lifesize cake of yourself..? Yeah that shouldn’t be a problem.. Who is this?” jawab Lara

(Maaf, Anda ingin kue berbentuk dan seukuran Anda? Baiklah, itu bukan masalah.. Dengan siapa ini?)

“Jason Derulo” ujar customer nya yang ternyata merupakan seorang musisi terkenal asal Amerika.

Jason Derulo sempat viral usai mendapat hujatan dari ARMY BTS usai berkolaborasi dengan boy grup asal Korea Selatan tersebut. Jason Derulo dianggap tak berterima kasih kepada BTS usai lagu Savage Love memuncaki tangga lagu Billboard Hot 100 pada Oktober 2020.

Sementara itu, dalam video itu terlihat Lara mendokumentasikan proses pembuatan kue seukuran manusia tersebut. Lara pun memperlihatkan dia sangat teliti dalam mengerjakan kue itu dan sangat detail agar nampak realistis. Kerutan pada celana yang dikenakan, garis halus pada wajah dan tubuh, bagian mata, bibir, dan telinga.

Video itu menjadi viral dan mendapatkan 22,2 juta views dengan 3,8 juta likes dan 16 ribu komentar. Netizen memuji dan terpukau dengan hasil karya Lara. “THIS IS ART NOT JUST CAKE!,” kata @ka***aka yang artinya ini adalah sebuah karya seni, bukan hanya kue! “berapa lama waktu yang dihabiskan untuk satu kue ini?,” tanya @niaxku dalam kolom komentar “Aku memulainya di hari Rabu dan selesai pada hari Sabtu. Tapi itu karena aku harus sambil mengurus 2 anakku,” jawab Lara kepada salah satu netizen.