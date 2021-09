KIM Kardashian langsung mencuri start di Met Gala 2021. Kostum yang dikenakannya menjadi sorotan jutaan mata.

Bagaimana tidak, ia datang ke acara elite tersebut mengenakan pakaian superunik yang serbahitam. Tidak tanggung-tanggung, Kim Kardashian menutupi seluruh tubuhnya dengan material elastis hingga wajahnya tetap terbentuk.

Entah mengapa kali ini Kim Kardashian tidak membiarkan kulit eksotis glowing-nya terekspose publik. Dengan kostum unik tersebut, dia benar-benar menjelma seperti hantu bayangan hitam lengkap dengan ekor panjang yang memberi kesan dramatis.

Secara detail, bisa diterangkan bahwa busana Kim Kardashian kali ini mencangkup mini dress hitam dengan puff sleeve yang kekinian. Ia tambahkan sarung tangan hitam, legging hitam, dan terlihat di sana ada penambahan ornamen ekor dua sisi yang membuat tampilannya lebih dramatis.

Hal yang menjadi sorotan tentu saha topeng di kepalanya. Ya, bukan hanya topeng muka, tetapi seluruh area kepala Kim Kardashian ditutupi material hitam tersebut. Tampilan ini benar-benar berhasil memukau Met Gala 2021.

Sebelumnya, Kim Kardashian juga tampil di depan publik mengenakan pakaian dengan siluet serupa. Dari Instagram-nya, bisa dilihat kalau ia mengenakan outfit bermaterial kulit dari koleksi Balenciaga, dipadukan dengan heels runcing dan tentu saja masker hitam.

Namun di tampilannya ini Kim Kardashian masih membiarkan rambut panjangnya terlihat di belakang dengan gaya kuncir kuda. Tas putih kecil menyeimbangkan gaya all-black-nya.

So, bagaimana menurut Anda gaya Kim Kardashian ini? Apakah akan menjadi trendsetter fashion di kemudian hari? We'll see.

