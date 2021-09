SUPERMODEL Kendall Jenner hadir di Met Gala 2021. Saat dirinya memasuki area red carpet, semua mata tertuju padanya. Bodi semampai dengan wajah yang sangat khas, membuat sorotan kamera tak lepas darinya.

Di Met Gala 2021, Kendall Jenner tak tampil 'unik' seperti yang dia lakukan pada Met Gala 2019 bersama dengan Kylie Jenner. Gegera tampilan itu, banyak meme yang mengejeknya.

Belajar dari pengalaman, Kendall langsung 'menampar' semua ejekan sebelumnya dengan tampil sangat perfect. Ya, model dengan bayaran paling mahal di dunia itu tampil nyaris telanjang dengan dress sheer yang menampilkan body-suit warna nude. Di luarnya, dress tersebut bertabur batu silver yang sangat indah.

Menurut beberapa informasi, Kendall mengenakan koleksi rancangan Givenchy yang gayanya terinspirasi dari gaun Audrey Hepburn di 'My Fair Lady' (1964). Itu terlihat dari siluet batu permata di sepanjang area dada kemudian permainan aksesori menumpuk di bagian leher.

Untuk urusan riasan wajah, ia tak membiarkan ada kesan bold di wajahnya. Semua tampak effortless dan flawless. Matanya dibuat super simple namun bercahaya, kemudian bibir diulas warna pink yang sangat soft, dan contour rahang tak begitu terlihat.

Karena mengenakan baju bertabur batu permata, Kendall tak ingin menutupi keindahan dress tersebut, sehingga rambutnya dicepol simple. Meski begitu, aksen garis tengah di bagian depan memberi kesan luxury sekaligus glamour.

Super model ini benar-benar memikat mata. Kulitnya yang sehat pun membuat tampilan keseluruhan terlihat sangat indah. Kendall Jenner, you looks beauty as always!

