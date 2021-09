ROSE BLACKPINK akhirnya benar-benar debut di perhelatan bergengsi Met Gala 2021, yang digelar di Metropolitan Museum of Art, New York pada Senin 13 September 2021 waktu setempat.

Tak sekedar rumor yang ramai beberapa waktu belakangan ini. Vokalis utama BLACKPINK tersebut, akhirnya berpose di red carpet Met Gala 2021. Kehadiran Rose ini, menjadikan dirinya dan juga CL sebagai idol K-Pop perempuan pertama yang menghadiri Met Gala.

Mengutip Allkpop, Selasa (14/9/2021) Rose tiba di karpet merah Met Gala 2021 berdampingan dengan menggandeng direktur kreatif Yves Saint Laurent, Anthony Vaccarello. Rose terlihat elegan dalam balutan gaun pendek bertali, warna hitam dengan aksen bow alias pita warna ivory white berukuran besar sebagai aksen di bagian dada.

Dyia memadukannya dengan kalung choker berkilauan bentuk bunga dan sepasang anting model tear drop sebagai aksesori. Gaun simpel dan elegan yang dipakai Rose, diketahui merupakan rancangan dari rumah mode YSL yang mendapuknya sebagai global brand ambassador.

Untuk hair do, rambut panjang pirang platinum pelantun hits How You Like That dan Kill This Love tersebut ditata gaya simpel, dibuat high ponytail alias kuncir kuda tinggi.

Meski terlihat cantik seperti biasanya, terlihat di linimasa Twitter sebagian fans merasa tak cukup puas dengan penampilan fesyen debut Rose di Met Gala tahun ini, dan membandingkannya dengan outfit CL, idol K-Pop lainnya yang juga ikut hadir.

“CL keren di sini, seharusnya Rose diberi outfit yang lebih bagus, ya dia tetap terlihat cantik sih,” komentar @**H_YJWON

“Jadi mereka memberikan brand ambassador terbesarnya, dress basic ini? Bukan gaun haute couture? Rose terlihat menawan, tapi ini bukanlah tampilan untuk Met Gala. Rose pantas mendapatkan outfit yang lebih baik,” seru akun @ThatLit***Sag

“CL terlihat lebih baik,” kata @Y***glies_ singkat.

Bagaimana menurut Anda penampilan debut Rose di Met Gala 2021? Tetap cantik dan menawan, atau kah terlalu bermain aman?

