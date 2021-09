SETAHUN absen, akhirnya gelaran akbar Met Gala 2021 dihelat di Metropolitan Museum of Art, New York. Mengusung tema In America: A Lexicon of Fashion, selebriti yang diundang berlomba-lomba menampilkan gaya fesyen terbaiknya.

Para selebriti tampil dengan konsep tema menghiglight esensi dunia fesyen dan desainer mode Amerika. Dari sederet selebriti yang hadir, siapa yang berhasil didapuk sebagai best dressed? Merangkum Harpersbazaar, Selasa (14/9/2021) berikut 8 busana terbaik Met Gala 2021.

1. Iman

Supermodel senior ternama satu ini hadir dengan fashion statement sempurna. Mengenakan jumpsuit brokade custom yang dikenakan bersama overskirt bulu-bulu dan headpiece senada, rancangan desainer Amerika-Inggris, Harris Reed.

2. Zoe Kravitz

Aktris papan atas satu ini memukau dalam balutan slip gown dress warna silver model kerah halter neck yang berkilauan dari Yves Saint Laurent. Dipadukan bersama gaya rambut simpel, cepol tinggi modern dan sepasang anting berlian.

3. Billie Eilish

Bikin pangling dengan gaya penampilannya yang super beda dari penampilan khasnya selama ini. Billie tampil feminin dan cantik dengan ball gown peach nude pink aksen shoulder wrap keluaran rumah mode Oscar de la Renta. Ditambah rambut pirang bob layer cut, membuat Billie sekilas seperti Marilyn Monroe.

4. Rihanna

Datang dengan full statement, mengenakan overcoat custom spesial hitam dari Balenciaga rancangan desainer dan direktur kreatif Balenciaga, Demna Gvasalia. Rihanna memadukan outfit dramatisnya bersama topi dan perhiasan mewah dari Thelma West.

5. Kaia Gerber





Supermodel muda hits satu ini tampil memukau dalam balutan gaun strapless hitam dari Oscar de la Renta, yang sengaja ia pakai dengan merujuk pada penampilan gaun yang dipakai oleh Bianca Jagger pada Met Gala tahun 1981 hasil rancangan Halston.

6. Timothée Chalamet Dipercaya sebagai salah satu co-chair Met Gala tahun ini, aktor film Dune ini terlihat keren lewat setelan outfit satin tuxedo dipakai bersama cropped jacket dan celana panjang loose trousers dari Haider Ackermann serta sepatu klasik Converse All Stars warna senada dengan outfit yang ia pakai. 7. Grimes Memilih busana rancangan Iris van Herpen, Grime yang dikenal sebagai musisi berani tampil beda terlihat memakai gaun ansambel futuristik gaun "Bene Gesserit” yang terinspirasi dari buku Dune. Tampilan Grimes disempurnakan dengan topeng asli dari film Dune lengkap dengan pedangnya. 8. Kendall Jenner Kendall berpose di red carpet Met Gala, menjadi pusat perhatian dengan memakai gaun bling-bling custom made Givenchy Haute Couture dari Matthew M. Williams. Sheer dress seksi yang dibuat dari ilusi tulle disulam dengan kristal, bunga kristal, dan rumbai-rumbai kristal. Dipadukan Kendall bersama , sarung tangan bordir yang serasi, bustier tulle sutra, dan sandal kulit krem. Naked gown Kendall yang kali ini berhasil membuat dirinya masuk dalam daftar best dressed di Met Gala 2021.