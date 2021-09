MET Gala 2021 baru saja usai digelar di Metropolitan Museum of Art, New York, Senin 13 September 2021 waktu New York. Sebagai pesta fesyen akbar dan bergengsi, tampilan gaya outfit yang dikenakan oleh para selebriti yang datang sebagai undangan tentunya jadi elemen utama dari pagelaran Met Gala setiap tahunnya.

Dalam perhelatan tahun ini, dari sekian banyak selebriti ternama yang hadir, pasangan musisi Rihanna dan ASAP Rocky jadi salah satu yang paling menarik perhatian media dan publik, termasuk para netizen Indonesia.

Salah satunya terlihat lewat cuitan viral salah seorang netizen dengan akun bernama @rizk***ika yang sudah diunggah ulang (Retweet) lebih dari 871 kali, diunggah ulang dengan komentar lebih dari 175 kali, dan mendapatkan lebih dari 2751 like dari para netizen pengguna Twitter.

Dalam cuitannya, sang netizen terlihat menunggah foto red carpet ASAP Rocky dan Rihanna, lengkap dengan keterangan foto bertuliskan keterangan berbunyi, “Orang Bekasi liburan ke Lembang” merujuk pada outfit overcoat ASAP Rocky dan Rihanna yang sekilas terlihat seperti selimut atau bed cover tersebut.

Outfit unik dan dramatis ASAP Rocky dan Rihanna ini pun menimbulkan berbagai reaksi dari para netizen. Ada yang menganggap visual outfit keduanya mirip kasur Palembang warna-warni yang tersedia banyak di pasaran, hingga ada pula yang menyebut outfit rapper Amerika itu seperti kumpulan cokelat warna-warni.

“Kasur Palembang?” komentar dari netizen pemilik akun bernama @**njiAS_

“Pantesan bedcover hilang dari jemuran,” tulis @**ehanaiu

“Selimutnya kayak chacha yang warna-warni,” tambah @stap***ococus_

“Itu seperti sofa yang terbuat dari kain-kain perca dijahit jadi satu,” imbuh akun **aijuli

Hadir di Met Gala 2021 dengan gaya ‘selimutan’, outfit A$ap Rocky sendiri, seperti dikutip Page Six, merupakan salah satu rancangan ERL sebagai luaran dan di dalamnya ternyata rapper berusia 32 tahun itu memakai setelan kemeja ruffle putih dan suit hitam.

Sementara Rihanna yang tampil serban hitam, diketahui mengenakan overcoat custom spesial hitam dari Balenciaga rancangan desainer dan direktur kreatif Balenciaga, Demna Gvasalia.

