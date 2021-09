MET Gala 2021 jadi salah satu pusat fashion dunia. Saat acara ini dihelat, semua mata tertuju padanya, khususnya bagi pencinta fashion.

Namun, tahukah Anda apa yang terjadi di dalam gedung? Apa yang mereka santap saat mingle dengan selebriti lainnya?

Menurut cuitan @PopCrave yang diambil dari Instastory Keke Palmer, para tamu undangan Met Gala 2021 disuguhkan makanan yang bikin Anda geleng-geleng kepala.

Ya, berdasar foto yang beredar, makanan Met Gala 2021 tak ayal prasmanan pada umumnya. Bahkan, porsinya dapat dibilang sangat sedikit dan secara visual tak sedap dipandang, beda dengan pakaian yang dikenakan para tamu.

Dari foto yang viral, terlihat di sana ada semacam nasi, sayuran jagung, tomat merah, dan tomat cherry, ada semacam brokoli bakar, dan timun. Sudah begitu saja.

Makanya, Keke Palmer pun menuliskan keterangan di unggahannya itu begini, "This why they don't show you all the food. I'm just playinnnn" atau "Itu kenapa mereka (tamu) tidak memberitahu kepada Anda semua soal makanan. Aku cuma 'bercanda'".

Cuitan ini ramai di Twitter, sudah 3,4 ribu netizen menyukainya. Komentar yang masuk pun kebanyakan kaget sekaligus menertawakannya.

"Saya pikir menunya akan ada daging sapi dan udang," kata @indigohatetra***.

"Mungkin menjadi orang miskin tidak begitu buruk (setelah melihat menu ini)," kata @JackSpare**.

"Keke! Setelah ini kamu tidak akan diundang lagi," komen @f3meni**.

(hel)