NAMA Lord Adi memang menjadi terkenal lewat kompetisi memasak MasterChef Indonesia season 8. Meskipun tidak juara, tapi penampilan Lord Adi memang mendapatkan banyak atensi dari para penonton.

Bahkan, Deddy Corbuzier mengaku sering menonton konten Lord Adi karena viralnya di media sosial. Deddy Corbuzier juga menganggap bahwa juara 3 MasterChef Season 8 itu sangat terkenal bagaikan seorang celebrity chef.

"You are like celebrity chef," kata Deddy seperti dikutip dari kanal Youtube pribadinya pada Selasa (14/9/2021).

Awalnya, Lord Adi tidak percaya akan hal itu. Namun, Deddy Corbuzier kembali meyakinkan dirinya dengan menyebut bahwa kepopuleran Lord Adi sudah melebihi Chef Arnold, sang juri MasterChef Indonesia.

"Chef Arnold kalah terkenal dengan Anda," ucap Deddy.

Tak cukup sampai di situ, Deddy Corbuzier bahkan memberikan saran yang cukup konyol kepada Chef Arnold. Ya, mantan mentalis itu menyarankan agar agar Chef Arnold menggantikan pekerjaan Lord Adi sebagai petani cabai.

"Lebih baik Chef Arnold jadi petani aja, gantiin elu," kata Deddy sembari tertawa.

Mendengar ucapan Deddy, Lord Adi pun ikut tertawa. Ia sontak menceritakan kembali bahwa sesungguhnya hal itu sudah pernah diungkapkan oleh Chef Arnold.

"Waktu ke Surabaya, kita sudah diskusi dengan Chef Arnold," kata Lord Adi.

Kala itu, Chef Arnold sudah menyadari kesibukan dirinya. Hal itu bisa berdampak pada ladang di Tanah Datar tidak terawat karena kesibukan saat ini, Chef Arnold lantas mengajukan diri untuk mengurus lahan miliknya.

"Dia cakap 'oke Adi since you get so many things to do in the future, maybe i just take care your ladang'," tukas Adi mengulang apa yang dikatakan Chef Arnold padanya.