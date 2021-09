KOMPETISI memasak MasteChef Indonesia memang menyajikan suguhan yang menarik. Tidak heran jika banyak pesertanya yang akhirnya menjadi viral.

Salah satu yang juga viral adalah Lord Adi, peserta MasterChef Indonesia Season 8 yang paling bisa mencuri perhatian netizen. Sikap polos yang apa adanya itu diketahui dapat menghibur para netizen di ajang memasak yang terkadang menegangkan itu.

Tak dapat dipungkiri, banyak peserta yang ingin masuk ke galeri MasterChef Indonesia Season 8 karena ingin terkenal. Bagaimana tidak, ajang pencarian bakat bergengsi ini sudah memiliki banyak penggemar.

Hal yang sama juga ditanyakan oleh Deddy Corbuzier kepada dirinya. Bukan tanpa alasan, Deddy mengaku sudah sering menonton konten Lord Adi di media sosial dan ia melihat bahwa Lord Adi sudah cukup viral di jagad maya.

Namun, rupanya hal itu justru tidak dilirik oleh Lord Adi. Pemilik nama asli Suhaidi Jamaan itu hanya ingin menjadi juara dan mendapatkan uang dari hadiah tersebut. Pasalnya, ketika menjadi petani ia mengaku hanya mendapatkan uang maksimal Rp2 juta dalam sekali panen cabai.

"My main goal is just to win the competition," kata Lord Adi seperti dikutip kanal Youtube Deddy Corbuzier.

Lord Adi kembali menegaskan, menjadi terkenal bukanlah sebagian dari cita-cita atau harapannya. Utamanya, ia hanya ingin memenangkan kompetisi supaya bisa menjadi kebangaan terhadap diri sendiri. "Saya tuh ingin membuktikan that i am a good cook," ungkap Lord Adi.

Dahulu, Lord Adi sudah sering mendapatkan pujian bahwa hasil masakannya enak. Tak sedikit juga yang bertanya kepadanya mengenai apa yang bisa membuat makanannya terasa enak.

Tetapi, pujian itu tidak cukup untuk memuaskannya. Karenanya, ia mencoba untuk mengikuti kompetisi memasak. "All this way saya itu masak and they say my cook is nice. So itu tidak memberikan satisfied yang maksimal. That's why," tukas Lord Adi.

