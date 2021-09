Keindahan panorama alam dan budaya yang ada #DiIndonesiaAja selalu berhasil menarik perhatian. Begitu pun dengan kain khas berbagai daerahnya yang kerap dijadikan beragam produk, mulai dari pakaian, tas, aksesori, hingga sepatu. Bahkan, tak sedikit pula yang membuatnya menjadi hiasan untuk dekorasi rumah. Produk buatan lokal ini pun juga diminati oleh para wisatawan sebagai bentuk oleh-oleh. Nah, jika Anda butuh inspirasi lainnya seputar produk khas daerah #DiIndonesiaAja, jangan lupa follow akun Instagram @pesonaid_travel, ya!

Bukan hanya kain khas, para pelaku ekonomi kreatif pun menjadikan ciri khas yang ada #DiIndonesiaAja lainnya menjadi inspirasi motif yang unik dan menarik untuk fesyen hingga dekorasi rumah Anda. Di antaranya, seperti motif keindahan wisata alam, kendaraan tradisional, sampai hewan asli Indonesia. Penasaran kan seperti apa? Ini deretan jenama lokal dengan corak ciri khas Indonesia.

1. Alangka

(Foto: Instagram/@alangka.id)

Jenama yang berlokasi di Jakarta yaitu Alangka, memiliki produk berupa aksesori seperti topi dan tas. Tidak hanya itu, Alangka juga membuat produk berupa buku catatan yang bisa Anda bawa ke mana saja. Uniknya, jenama yang membuat produk dari kulit pohon dan serpihan kain ini memiliki corak peta Indonesia untuk produk topi dan buku catatannya. Bahkan, nama katalog dari produk ini ialah Pertiwi. Wah, Indonesia banget kan!

Dengan slogan #DaurUlangAlangka, jenama ini juga memiliki motif berupa bunga melati yang merupakan ‘puspa bangsa’ atau bunga simbol nasional. Pastinya jadi makin keren saat digunakan, ya! Bukan hanya motifnya yang Indonesia banget, namun juga memiliki bahan yang relatif berbeda dari produk sejenisnya. Yuk, langsung cek media sosial Alangka dan pesan melalui platform e-commerce yang tersedia!

2. KALA Watch

(Foto: Instagram/@kalawatch)

Produk lokal keren lainnya ialah jam tangan dari KALA Watch. Pasalnya, jam tangan ini memiliki motif berupa keberagaman yang ada #DiIndonesiaAja pada bagian talinya, mulai dari destinasi wisata, jajanan tradisional masa kecil, hingga satwa endemik Indonesia. Jenama lokal yang memiliki slogan ‘A Piece of Indonesia’ ini juga memberikan motif berupa peta Indonesia di balik jam. Wah keindahan Indonesia bisa dilihat melalui sebuah jam tangan! Penasaran? Langsung saja pesan melalui akun media sosial @kalawatch maupun platform e-commerce dari gagdet Anda, ya!

BACA JUGA: Kuliner Unik ini Bisa Kamu Temui di Desa Penglipuran Bali

3. Nucalale

(Foto: [email protected])

Bagi Anda yang menyukai keindahan alam di Nusa Tenggara Timur, Nucalale cocok menjadi pilihan Anda. Selain nama jenama yang terinspirasi dari sejarah nama salah satu wilayah di Flores Barat yaitu Manggarai, Nucalale mengangkat kebudayaan Nusa Tenggara Timur, pada produk fesyen, seperti kaus, tas, hingga scarf. Tidak hanya mengenalkan kebudayaan, produk jenama lokal dengan slogan ‘From the corner of Flores, we made with genuinity’ ini juga memiliki motif berupa destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bahkan, di balik corak yang dibubuhkan memiliki filosofinya tersendiri. Tak heran, jika Nucalale telah dikenal hingga negara tetangga. Menarik kan? Langsung saja cek media sosial Nucalale atau pesan melalui e-commerce yang ada #DiIndonesiaAja.

4. Sepiring Indonesia

(Foto: Instagram/@sepiringindonesia)

Kebudayaan Indonesia yang beragam bisa Anda lihat melalui produk-produk yang ada di jenama lokal Sepiring Indonesia. Pasalnya, jenama lokal satu ini memiliki corak berupa ilustrasi pewayangan, tari tradisional, serta kesenian lainnya yang dituangkan pada produknya berupa piring, mug, hingga cushion sehingga dapat memperindah sudut rumah Anda. Selain produk home decor, motif unik ini juga terdapat pada produk fesyen, seperti tas, dompet, maupun scarf.

Sepiring Indonesia juga cocok sebagai kado atau bingkisan untuk orang-orang tersayang di sekitar Anda. Keren kan! Jangan khawatir, selama masa pandemi ini #BeliKreatifLokal Sepiring Indonesia bisa secara online melalui media sosial maupun platform digital lainnya.

5. Tioria by Caramia

(Foto: Instagram/@tiroabycaramia.official)

Menyatukan elemen kebudayaan tradisional dengan pop art sehingga menjadi motif menarik adalah keunggulan produk dari Tioria by Caramia. Di jenama lokal satu ini, Anda dapat menemukan bajaj, ondel-ondel, hingga daerah bersejarah di Jakarta pada produk fesyen, berupa pakaian, scarf, tas, hingga aksesori. Ilustrasi dari jajanan kaki lima kesayangan Anda pun dapat ditemukan pada produk jenama lokal satu ini, lho! Menariknya, produk dari Tioria by Caramia ini dibalut dengan warna-warna cerah yang eye-catching.

Tidak hanya motif khas Jakarta, Tioria by Caramia juga memiliki motif nuansa kebudayaan daerah lainnya. Seperti halnya pada masker handmade dengan corak nusantara. Tak heran, jika produk dari jenama lokal satu ini banyak digemari, bahkan produknya juga mulai dikenal hingga mancanegara. Penasaran? Yuk, cek media sosial Tioria by Caramia untuk melihat koleksi terbarunya! Jangan khawatir, Anda tetap bisa #BeliKreatifLokal produk ini meski #DiRumahAja secara online melalui e-commerce maupun website resmi Tioria by Caramia.

Wah berbagai produk dari jenama lokal tersebut bisa juga digunakan untuk memperkenalkan kekayaan pesona yang ada #DiIndonesiaAja. Jangan khawatir, meski #DiRumahAja, Anda tetap bisa #BeliKreatifLokal melalui berbagai platform e-commerce kesayangan Anda. Dengan demikian Anda telah mendukung para pelaku ekonomi kreatif untuk tetap bertahan dan berkembang di masa pandemi seperti saat ini.

(Foto: wonderfulimage.id)

Seperti ajakan Menparekraf Sandiaga Uno untuk mendukung jenama lokal agar terus berkembang dan berinovasi, supaya ekonomi negara dapat bangkit kembali di masa pandemi ini.

“Saya ingin mengajak semua masyarakat bersiap-siap memulihkan kegiatan ekonomi kita. Karena pandemi ini sudah satu tahun, kita butuh kabar baik untuk masyarakat dan ekonomi negara kita,” ujarnya.

Demi menumbuhkan kembali geliat perekonomian nasional, baik produsen hingga konsumen wajib disiplin menjaga protokol kesehatan 6M, serta melakukan vaksinasi guna membentuk daya tahan tubuh untuk melawan virus Covid-19.

Selama berada #DiRumahAja, Anda bisa mengikuti PUKIS atau Pesona Punya Kuis yang diadakan setiap hari Selasa di setiap pekannya. Caranya juga mudah, Anda tinggal follow akun Instagram @pesonaid_travel dan like unggahan PUKIS terbaru. Lalu, jawab pertanyaan yang diberikan melalui kolom komentar. Mention juga tiga teman Anda untuk ikut memeriahkan kuis ini.

Raih kesempatan untuk memenangkan beragam hadiah menarik, lho! Jangan sampai ketinggalan ya, semoga beruntung!

CM

(yao)