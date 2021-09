STARHITS baru saja mempersembahkan video terbaru dari kedua finalis MasterChef Indonesia Season 8, yaitu Jesselyn Lauwreen dan Nadya Puteri. Jesselyn Lauwreen merupakan juara MasterChef Indonesia Season 8. Jesselyn sempat menempuh pendidikan kuliner di Prancis dan Thailand, ia telah meraih gelar diploma pada tahun 2020 di De Cuisine Le Cordon Bleu, Paris.

Sedangkan Nadya Puteri merupakan 1st Runner Up MasterChef Indonesia Season 8. Nadya sempat menempuh pendidikan patisserie dan berhasil meraih diploma pada tahun 2020 di Le Cordon Bleu, Australia. Nadya juga merupakan lulusan desain interior dari Northumbria University, Newcastle, Inggris.

Kali ini keduanya akan menjawab rasa penasaran penonton MCI 8 dengan membuat video Q&A. Nadya dan Jesselyn pun membacakan banyak komentar yang menyebutkan kedekatan keduanya dengan Top 3 MCI 8 yaitu Suhaidi Jamaan atau yang dikenal sebagai Lord Adi.

“Dia udah kayak papa kita gitu. Kita bertiga tuh spend the most time together, kita putri-putri kekaisarannya” tutur Nadya.

“Kekaisarannya Lord Adi,” tambah Jesselyn.

Kemudian keduanya pun mengingat masa-masa menegangkan saat berada di pressure test MCI. Pada saat berada di galeri, Jesselyn dan Nadya pun pernah saling beradu untuk lolos dari pressure test.

“Maybe pressure test itu memang melatih mental kita juga sih” tutur Nadya.

“Pressure test itu membuat kita jauh lebih strong” ujar Jesselyn.

Yuk intip keseruan obrol keduanya hanya di YouTube channel StarHits!

https://www.youtube.com/watch?v=hT3zQUnhqpI

---

PT Suara Mas Abadi (SMA) dengan label Hits Records adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri rekaman di bawah PT Star Media Nusantara (SMN) yang merupakan bagian dari PT MNC Studios International Tbk.

Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB, dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid, dll.

PT Suara Mas Abadi mengembangkan diri dengan membentuk divisi digital yang diberi nama StarHits dengan fokus untuk monetisasi aset digital MNC group, bekerjasama dengan banyak konten kreator untuk memproduksi konten yang bermutu.

StarHits juga ditunjuk oleh YouTube sebagai MCN (Multi Channel Network). Selain menyediakan layanan dalam pengelolaan konten, StarHits memiliki tujuan untuk mendistribusikan konten secara efektif ke seluruh platform media untuk meningkatkan jangkauan audiens, perlindungan konten atau hak cipta, & monetisasi konten.

Temukan kami di:

Website: https://www.starhits.id/

Facebook: https://www.facebook.com/starhitsidn

Twitter: https://twitter.com/Starhitsid

Instagram: https://www.instagram.com/starhitsid/

#jesselynlauwreen

#nadyaputeri

#smn

#starhits

#hitsrecords

#msin

#mncstudiosinternational

(hel)