ADE Koerniawan merupakan Top 3 kontestan ajang pencarian bakat MasterChef Indonesia Season 6. Bukan membagikan resep dan cara membuat hidangan spesial di YouTube channel miliknya, kali ini Ade mengundang Top 5 MasterChef Indonesia Season 8 yaitu Bryan Ferrysienanda.

Ajang kompetisi MasterChef Indonesia Season 8 telah mengenalkan banyak chef berbakat Indonesia kepada publik. Salah satu peserta yang menarik perhatian penonton karena kemampuan memasaknya yaitu Bryan Ferrysienanda.

Setelah mengerahkan kemampuan terbaiknya, Bryan pun berhasil lolos sampai ke posisi Top 5 MasterChef Indonesia Season 8. Pria kelahiran tahun 1995 tersebut merupakan lulusan Kendall College, Chicago, Amerika Serikat mengambil jurusan culinary arts.

Kali ini Chef Ade Koerniawan mengajak Bryan untuk seru-seruan ngobrol bareng. Bryan pun penasaran mengenai pandangan Ade tentang MCI 8. Tanpa disangka, Ade mengungkapkan bahwa rasa kekeluargaan MCI 8 terlihat beda dengan MCI season sebelumnya.

“What do you think of MCI 8?” tanya Bryan.

“Gue melihat Season 8 ini the most kayak family banget” tutur Ade.

“Oiya? Memang season-season sebelumnya?” tanya Bryan.

“Kalau di season gue itu kompetitif banget, sebenarnya di balik layar kita bonding. Balik layar kita keluarga di depan layar kayak ‘lo musuh gue, lo kompetitor gue, kita fight’. Kalau di season lo ini gue ngelihatnya kayak bisa saling bantu satu sama lain, kalau di season gue kayaknya ngebantu gitu hal yang tabu” tutur Ade.

Yuk simak obrolan keduanya hanya di YouTube channel Ade Koerniawan!

https://www.youtube.com/watch?v=e850hVt1YJ0

---

