MAIA Estianty tengah berlibur di Hawaii, Amerika. Hal tersebut terlihat dari postingan terbarunya di media sosial Instagram pada Selasa (14/9/2021).

Sebelum mendarat di Hawaii, Maia Estianty terlihat mampir sejenak di Guam. Dia lalu bertolak ke Kona Hawaii bersama sang suami, Irwan Mussry, menggunakan jet pribadi.

“Kona Hawaii !!!!! Alhamdulillah bagus banget disini…” kata musisi 45 tahun itu dikutip dari keterangan fotonya, Selasa.

Di unggahan itu, Maia terlihat berpose di sebuah resort mewah di Kona Hawaii. Mantan istri Ahmad Dhani ini terlihat sederhana dalam busana kasual, yakni kemeja tanpa lengan warna putih dan celana panjang warna pastel.

Sontak, gaya Maia saat liburan di Hawaii ini menuai komentar netizen hingga selebriti. “Ikutttt hahaha,” kata Ashanty di kolom komentar.

“Ulalala syantiknya,” komentar Dinar Candy. “Keceeeh beratsssss,” tulis Ayu Dewi.

Netizen juga memuji penampilan ibu tiga anak yang terlihat awet muda ini. “Yaampun knp kelihatan bgt aura awet mudanya,” kata netizen di kolom komentar.

“Awet muda banget,” puji yang lain. “Makin tambah usia knp makin muda aja bun,” komentar netizen.

“ABG banget,” tulis yang lain. “Bunda, you look like 28 yo (years old),” puji netizen.

(hel)