TOPI jadi salah satu aksesori andalan Arya Saloka dalam berpenampilan sehari-hari. Lawan Main Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta tersebut terlihat kece dengan topi di kepalanya.

Arya Saloka sendiri memiliki beberapa koleksi topi dengan merek dan harga yang beragam. Ada yang topi dengan harga murah hingga super mewah.

Merangkum akun Instagram, @fashion_aryasaloka, berikut empat koleksi topi Arya Saloka dari yang branded sampai yang super murah.

1. Kenzo

Topi hitam polos bergambar harimau putih yang dipakai Arya saat sedang momong sang putra satu ini, adalah salah satu topi keluaran brand dunia yang terkenal, Kenzo yakni Tiger Cap Black yang dibanderol USD125 atau sekira Rp1,8 juta.

2. GUCCI

Untuk topi model topi baseball, Arya pernah mengenakan salah satu baseball hat rancangan rumah mode mewah asal Italia, GUCCI, Original GG canvas baseball hat, warna hitam dengan motif logo GUCCI diberi aksen stripe merah dan hijau. Harganya? Dibanderol USD400 atau sekira Rp6 juta per piece.

3. Bucket hat

Selain topi baseball, Arya juga mengoleksi topi model lainnya. Contohnya bucket hat yang bisa dibolak-balik motifnya ini. Bucket Hat Reversible Catur, dari ELFS yang harganya sangat terjangkau, hanya Rp40.000!

4. Topi NY

Topi hitam dengan emblem logo New York Yankees simpel tapi keren yang dipakai Arya satu ini adalah New York Yankees Mini Font Black, keluaran brand sport terkenal, New Era. Harganya? Rp599.000, sangat murah untuk ukuran artis seterkenal Arya Saloka.