TASYA Farasya dikenal sebagai seorang Youtuber dan beauty influencer yang selalu total dalam membuat konten. Sosoknya yang glamor dan cantik ini kembali membuat warganet pangling dengan penampilannya.

Wanita keturunan Arab-Indonesia itu diketahui melakukan sesi pemotretan bersama fotografer terkenal Rio Motret dan tampil bak ratu kupu-kupu. Sesi pemotretan yang all out itu dilakukan Tasya untuk merilis brand kosmetiknya sendiri yang bernama, Mother of Pearl.

Lewat unggahan sang fotografer, Rio di Instagram miliknya @riomotret. Ia menyinggung soal biaya yang dihabiskan Tasya untuk photoshoot tersebut.

“HABIS 500 JUTA KALI INI @tasyafarasya PHOTOSHOOT JADI RATUNYA BIDADARI KUPU2 WOW BANGET KAN GAES, KALAU SULTAN MAH BEBASS,” kata @riomotret pada caption unggahannya di Instagram.

Dalam video Youtube Riomotret, Rio mendokumentasikan behind the scene photoshoot bersama Tasya. Nah, seperti apa potret cantiknya Tasya Farasya menjadi ratu peri kupu-kupu?

1. Alasan mengusung konsep kupu-kupu

“Konsepnya kupu-kupu karena arti nama aku, Farasya itu artinya kupu-kupu. Terus karena kupu-kupunya kayak gitu kak warnanya. Color tone nya seperti ini biru,ungu,hijau, pink semacam hologram Kupu-kupu yang namanya mother of pearl itu hologram gitu,” jelas Tasya di video Youtube mengenai arti dan alasan wanita 29 tahun itu mengusung konsep kupu-kupu pada brandnya.

2. Gaun Hologram





Bagaimana tidak habis 500 juta, gaun yang dikenakan Tasya merupakan karya perancang busana ternama asal Indonesia, Asky Febrianti. Gaun itu terlihat sangat mewah penuh dengan bebatuan bling bling yang memberikan kesan bersinar dan gemerlap. Dilengkapi dengan detail kupu-kupu di bagian pundak membuat Tasya nampak seperti ratu kupu-kupu. Gaun itu dirancang khusus untuk Tasya dan disesuaikan dengan color tone brand Tasya.

3. Aksesoris Hologram (Foto: Youtube Riomotret) Lalu untuk aksesoris tiara atau mahkota dan sayap yang tidak kalah mempesona adalah hasil karya desainer aksesori yang sudah mendunia, Rinaldy Yunardi. Mahkota dan sayap kupu-kupu tampak senada dengan nuansa hologram dan bebatuan bling bling. Karyanya seringkali dikenakan oleh sederetan artis Indonesia hingga internasional seperti Syahrini, Cinta Laura, Madonna, dan Lady Gaga.