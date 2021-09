NADINE Chandrawinata tengah diselimuti rasa bahagia bersama suaminya, Dimas Anggara. Nadine tengah mengandung anak pertama yang sudah memasuki usia kehamilan 4 bulan.

Memasuki usia 4 bulan kehamilan, perut buncit Nadine Chandrawinata mulai terlihat atau beken disebut baby bump. Seperti apa penampilannya? Berikut telah MNC Portal Indonesia rangkum pada Kamis (16/9/2021).

1. Rayakan ultah Dimas Anggara

Potret ini diambil ketika Nadine merayakan ulang tahun sang suami, Dimas Anggara. Keduanya tampil dengan sederhana. Nadine mengenakan sport bra pink yang dibalut dengan tank top berwarna senada. Kemudian dipadukan dengan celana panjang aladine berwarna hitam.

Di foto ini, aktris 37 tahun itu tampil berbeda dengan gaya rambut pendeknya. Dimas sendiri hanya mengenakan kaos putih dan celana pendek berwarna hitamnya. Kepalanya dihiasi mahkota sebagai tanda tuan yang sedang berulang tahun.

2. Umumkan kehamilan

Ini dia potret saat Nadine dan Dimas mengumumkan kehamilan anak pertamanya. Keduanya kompak mengenakan baju dengan motif bergaris. Dekorasinya sekaligus merayakan ulang tahun sang calon ayah. Terlihat, mereka juga menempelkan foto usg calon bayinya di sana. Dimas tampil simpel dengan kaos putih dengan outer hitam bergarisnya.

Sedangkan, Nadine nampak cantik mengenakan blus biru dongker bergaris yang dibalut selendang berenda warna putihnya. Pada foto ini, baby bum Nadine tampak sudah menyembul. Tak ketinggalan, rambut pendek berponinya pun mempermanis tampilannya.

3. Berjemur

Foto ini diambil ketika mereka tengah berjemur di bawah matahari. Pada jumpa pers virtual sebelumnya, Dimas dan Nadine mengaku kini mereka semakin rajin berjemur di pagi hari. Tujuannya tentu demi kesehatan sang ibu dan juga calon bayinya.

Dimas mengenakan kaos dan celana pendek berwarna hitam. Sedangkan, Nadine mengenakan one set piyama berwarna putih yang membuat wajahnya kian berseri. Pasangan couple goals itu nampak begitu harmonis ya!

4. Bermain sepeda

Potret Nadine dan Dimas tampil kompak berbusana hitam saat bermain sepeda. Sepertinya, mereka begitu berhati-hati mengingat ada janin bayi di dalam perut Nadine. Di foto ini, baby bum Nadine juga sudah terlihat. Berbeda dengan sebelumnya, rambut Nadine masih terlihat panjang saat dikuncir.

5. Berdoa





Pasangan yang menikah pada tahun 2018 itu terlihat sedang berdoa sambil bersyukur kepada Sang Pencipta. Walaupun berbeda agama, keduanya nampak begitu khusyuk. Dalam keterangan, Nadine juga mengucapkan puji syukur kepada Tuhan.

"All our hope is in YOU. Thank You Lord for Your blessings on us," tulis Nadine.

Unggahannya dibanjiri ucapan selamat serta doa dari netizen.

"Congratulations..Jesus bless your fam," kata netizen.

"Tuhan Memberkati rumah tangganya kak Dimas & kak Nadine," tulis netizen lain.

6. Kemeja cokelat





Pasangan selebriti ini memang selalu tampil dengan kompak. Kali ini, mereka mengenakan baju kemeja kembar berwarna coklat. Nadine memadukan kemejanya dengan celana bahan berwarna putih.

Sedangkan, Dimas memadukannya dengan celana chino slimfit berwarna abu-abu muda. Untuk alas kaki, Nadine mengenakan high heels berwarna khaki yang tak begitu tinggi, Dimas sendiri mengenakan sepatu pantofel berwarna senada dengan kemejanya. Keduanya nampak begitu serasi!

7. Pamer baby bump





Baru-baru ini Nadine memposting video boomerang yang memamerkan baby bumnya. Dalam postingan itu, Dimas mengenakan kemeja putih bermotif ikan. Sedangkan, Nadine mengenakan sleeveless blouse berwarna coklat yang dipadukan dengan rok hitam. Terlihat, ia bergoyang menyamping untuk memamerkan baby bump-nya yang semakin membesar itu. Unggahan itu langsung dibanjiri komentar netizen.

"Jangan terlalu bergerak kk @nadinelist. Jaga kesehatan n slm kompak keluarganya," tulis netizen.

"Sehat selalu bumil @nadinelist," balas netizen lain.

"Sehat selalu Bumil dan Pamil dan Beday," kata netizen lainnya.