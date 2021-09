PASANGAN Pangeran Harry dan Meghan Markle tiba-tiba menarik perhatian publik dengan kemunculannya. Harry dan Meghan ternyata muncul sebagai salah satu model cover majalah TIME edisi spesial untuk 100 Most Influential People in the World (100 orang paling berpengaruh di dunia).

Mengutip People, Kamis (16/9/2021) munculnya Meghan dan Harry di cover majalah ternama ini, jadi penanda pertama kalinya pasangan suami-istri tersebut berpose bersama untuk pemotretan sampul majalah.

Majalah TIME sendiri sudah merilis daftar lengkap penerima penghargaan pada Rabu 15 September kemarin, sebelum edisi khusus tahunan tersebut dirilis ke publik pada 17 September mendatang.

Menghiasi sampul halaman depan majalah, Meghan tampil fierce dengan mengenakan shirt putih dan celana high waist yang juga berwarna putih ditambah rambut panjangnya yang di-styling bervolume sempurna. Di sisi Meghan, ada Pangeran Harry yang mengenakan outfit serba hitam dengan pose bersandar di bahu Meghan.

Debut penampilan Meghan dan Harry bersama di cover majalah TIME ini, merupakan satu dari tujuh cover seluruh dunia untuk edisi spesial Time100 tahun 2021. Cover lainnya menampilkan banyak sosok terkenal lainnya, mulai dari Simone Biles, Kate Winslet, Billie Eilish, writer Cathy Park Hong, NVIDIA CEO Jensen Huang hingga direktur jenderal WTO Okonjo-Iweala.

Bersama Meghan dan Harry, nama-nama terkenal lain dari berbagai latar belakang profesi juga didapuk masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia.

Mulai dari musisi The Weeknd, Michael B.Jordan, Selena Gomez, Dr. Anthony Fauci, Wakil Presiden Kamala Harris, Presiden Joe Biden, mantan Presiden Donald Trump, Naomi Osaka, Allyson Felix dan pendiri Black Lives Matter Alicia Garza , Patrisse Cullors dan Opal Tometi.

(hel)