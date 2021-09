NEW York Fashion Week 2022, salah satu pesta mode terbesar di dunia baru saja sukses digelar. Dihelat dari 8 hingga 12 September 2021, NFYW 2022 menampilkan banyak desainer mode ternama dunia dengan berbagai karya rancangannya.

Dari sekian banyak desain, warna, dan cutting busana yang ditampilkan di panggung runway NFYW 2022 ini, apa saja tren yang banyak terlihat di koleksi musim semi dari para desainer dan rumah mode dunia?

Merangkum Harpersbazaar, Jumat (17/9/2021) berikut ulasan singkat 6 tren yang banyak wara-wiri dan menonjol di panggung New York Fashion Week tahun ini.

1. Bikini





Tak perlu menunggu musim panas datang, tren tampilan busana bikini banyak muncul di runway NFYW September 2021 ini. Mulai dari Maryam Nassir Zadeh, Bevza, The Academy New York, LaQuan Smith, Coach, Michael Kors Collection. Atasan bikini yang dipadukan bersama celana khaki, rok pensil, one piece dress, disebut mungkin jadi outfit paling serbaguna tahun ini.

2. Renda-renda





Tren selanjutnya ialah outfit dengan aksen crochet yang manis dan memberikan vibe feminin. Menampilkan berbagai busana dengan aksen crochet, para desainer yang tampil di NYFW memperlihatkan kreasinya sendiri, seperti memadukkannya dengan celana pendek, jas, hingga gaun.

Crochet ini juga meng-highlight kerajinan tangan dari para seniman tradisional. Rumah mode dan brand mulai dari Monse, Altuzarra, Ulla Johnson, dan Gabriela Hearst jadi yang menampilkan crochet di NYFW kali ini.

3. Motif gingham





Pattern yang bukan saja lovely dan feminin, tapi pattern kotak-kotak ini juga mudah ditampilkan bukan hanya busana seperti ladylike dress, tapi bisa juga diprinting di aksesori sporty bahkan topi baseball sekalipun. NYFW tahun ini, Michael Kors, Prabal Gurung, Coach, Christian Cowan, Brandon Maxwell, Markarian jadi rumah mode yang banyak menampilkan item fesyen bermotif gingham.

4. Transparan

Tampilan seksi dengan outfit transparan menerawang juga jadi salah satu tren yang menonjol di panggung NYFW 2021. Kali ini para desainer seperti Christian Siriano, LaQuan Smith, Khaite, Rodarte, dan Theophilio banyak menampilkan koleksi busana versi serba hitam dalam renda tipis yang dipasangkan dengan pakaian dalam berpinggang tinggi atau celana bikini yang lebih sopan. 5. Pinky pink

Satu tren warna yang ngehits di runway NFYW, bubblegum pink yang manis, lembut sekaligus eye catching. Muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari maxi long dress, trench coat, drees voluminous dresses, frilly tops, dan sweet trenches. 6. Serba putih

Rancangan koleksi busana warna gradasi putih mulai dari putih, ivory white hingga gloss white dihadirkan Proenza Schouler, LaQuan Smith, Bevza, Prabal Gurung, Jonathan Simkhai di panggung NYFW tahun ini. Cutout white dress, jumpsuit, two piece, dan long dress.