AURA seksi Maria Vania rasanya tak pernah gagal membuat netizen seolah terbius. Terbaru, Maria Vania membuat netizen terpesona dengan penampilannya mengenakan bikini.

Diintip dari Instagram pribadinya, Maria Vania terlihat sedang menikmati liburan di Bali. Presenter cantik tersebut pun membagikan momen liburan di pantai.

"Who wants to play mermaids with me? πŸ§œβ€β™€οΈπŸ§œπŸ»β€β™‚οΈ," tulis presenter berusia 30 tahun tersebut.

Pada salah satu foto, Maria Vania memang berpose ala mermaid terdampar di pantai. Perempuan yang akrab disapa Vania itu tampak cantik berbalut bikini two piece warna biru.

Body goals dan kulit mulus membuat Maria Vania kian seksi berpose ala mermaid terdampar. Rambutnya yang dikuncir ekspresi menggoda semakin membuat aura seksinya terpancar.

Di foto lain, Maria Vania berpose berlutut dengan angle foto dari samping. Tampak tato bunga di paha kiri yang menambah kesan hot dari penampilannya.

Selain itu, Vania juga berpose menoleh dengan tatapan menggoda dari paras cantiknya. Netizen pun dibuat terpesona dan gagal fokus dengan penampilan Maria Vania memakai bikini ini.

"Istri idaman lewat.❀😍😍😍," ujar @hari_iqb***

"Wahh sexy maria😍πŸ”₯," kata @fazarbo***

"Ya alloh sexsi bgt mahluk tuhan yg paling sempurna ini," ungkap @angga34***

"Selalu tebarkan pesonamuπŸ”₯," tutur @fandyoffici***

"Mermaid terdampar 😍," komen @andre_sj***

(hel)