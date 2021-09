JAKARTA- Setelah sempat terpuruk di papan bawah klasemen grup A selama 3 minggu, Aura Ignite baru menunjukkan taji mereka, menyusul penampilan apik mereka di match day 10 (19/09) minggu lalu. Dengan torehan 2 Booyah!

Pekan ini, Aura Ignite harus puas duduk di posisi empat klasemen, dengan total poin 82. Di belakang Aura Ignite masih ada Rans Esports yang telah mengumpulkan 63 poin, diikuti oleh DG Esports dengan 57 poin. Adapun di puncak klasemen, SES Alfaink masih kokoh memimpin dengan 108 poin berkat penampilan mereka yang konsisten, diikuti oleh Bonafide Esports dengan 99 poin dan NXL Ligagame dengan 95 poin.

Foto: Klasemen Week 5 Regular Season - FFML Season IV Divisi 1

Di grup B, perebutan posisi yang sengit masih terjadi di puncak klasemen antara Evos Divine dan Onic Olympus dengan selisih 1 poin saja memisahkan kedua tim tersebut, walaupun sudah sama-sama memastikan slot FFML Divisi 1 Season V dan Golden tiket Grand Final FFIM 2021 Fall, Evos Divine pasti mempunyai motivasi untuk mematahkan rekor Onic Olympus sebagai tim yang menang FFML tiga kali berturut-turut.

Sementara itu hal tersebut menyebabkan sisa 4 tim yang ada di grup B yaitu First Raiders, Red Bull Rebellions, Rimo Arjuna serta Aerowolf MBR harus rela bermain di fase play-off, mengingat selisih lebih dari tim-tim tersebut sudah tidak bisa menyusul Evos dan Onic.

Ketat! Mungkin itu judul yang pas untuk grup C, karena meski sama-sama mendapatkan satu Booyah! pada match day 9 (18/09) sabtu lalu, Island of Gods akhirnya berhasil merebut tahta puncak klasemen dengan 85 poin berkat placement poin dan kill poin yang lebih banyak.

Di belakangnya, Kings Esports mengekor ketat dengan total 84 poin, diikuti oleh Siren GPX dengan total 83 poin, dan RRQ Hades dengan 72. Mengingat group C masih memiliki 2 match day lagi di final week, pergeseran posisi besar besaran masih bisa terjadi, mengingat perbedaan poin yang tipis antara peringkat satu hingga empat klasemen. Adapun di peringkat bawah masih ada The Prime Esports dengan 59 poin dan Dranix Esports dengan 49 poin.

Foto: Klasemen Week 5 Regular Season - FFML Season IV Divisi 2

Di Divisi 2, Meski tampil kurang maksimal pada match day 10 (16/09) kamis lalu, West Bandits Esports masih aman bertengger di pemuncak klasemen grup A. Sementara itu, Dewa United Esports berhasil memangkas defisit point mereka dari West Bandits Esports menjadi 10 poin saja.

Persaingan poin yang sengit juga terjadi di papan tengah klasemen grup A, dimana Madura Prime Esports berhasil menyalip Boom Esports dengan raihan 91 poin, hanya selisih 5 poin dengan Boom yang baru mengumpulkan 86 poin.

Di sisi lain, Enam Sembilan Esports sudah dipastikan akan mengakhiri season empat ini di posisi terakhir. Dengan sisa 1 match day lagi di grup A, posisi mereka sudah dipastikan tidak bisa naik, karena defisit 25 poin antara mereka dengan NESC Esports. Enam Sembilan Esports pun harus berjuang di League Division Qualifier (LDQ) Season V apabila mereka ingin bertahan di divisi 2 season depan.

Di Grup B, total empat Booyah! yang didapatkan Evos Immortal pada week ke 5 ini berhasil membawa Evos melejit ke peringkat dua sementara klasemen dengan selisih 14 poin di belakang The Pillars Gladius. Sementara itu, tim Rookie Monochrome Morph terjun bebas ke papan tengah klasemen dan harus puas berada di posisi empat dengan 93 poin, setelah tersalib oleh Evos Esports dan Rosugo Esports.

Di papan bawah klasemen, Aura Ignis dan Giant Esports harus tampil maksimal di satu match day terakhir kamis (23/09) mendatang, apabila mereka ingin menyelamatkan diri dari fase LDQ season V mendatang.

Adapun di grup C, dengan sisa 2 match day di final week, perebutan papan atas klasemen masih sengit dimana Echo Esports masih memimpin klasemen sementara dengan selisih 4 poin dari G Arsy Esports. Di papan bawah klasemen, meski memiliki selisih 12 poin dengan tim dibawah mereka GGWP.ID Esports, SES Goboba masih belum aman dari prospek LDQ, mengingat masih ada 2 match day yang harus mereka jalani.

Rekap Booyah Free Fire Master League Season IV - Week 5

Berikut adalah rekap tim-tim yang berhasil mendapatkan Booyah! Pada week keempat FFML Season IV Divisi 1 serta Divisi 2.

FFML Season IV Divisi 1 - Match Day 9

Ronde 1 Bermuda RRQ Hades

Ronde 2 Kalahari Island of Gods

Ronde 3 Purgatory Onic Olympus

Ronde 4 Bermuda Kings Esports

Ronde 5 Kalahari Siren GPX

Ronde 6 Purgatory Evos Divine

FFML Season IV Divisi 1 - Match Day 10

Ronde 1 Bermuda Red Bull Rebellion

Ronde 2 Kalahari Aura Ignite

Ronde 3 Purgatory Rimo Arjuna

Ronde 4 Bermuda NXL Ligagame

Ronde 5 Kalahari Onic Olympus

Ronde 6 Purgatory Aura Ignite

FFML Season IV Divisi 2 - Match Day 9

Ronde 1 Bermuda Rosugo Esports

Ronde 2 Kalahari Tangcity Esports

Ronde 3 Purgatory Giant Esports

Ronde 4 Bermuda Aura Ignis

Ronde 5 Kalahari The Pillars Gladius

Ronde 6 Purgatory Evos Immortal

FFML Season IV Divisi 2 - Match Day 10

Ronde 1 Bermuda Evos Immortal

Ronde 2 Kalahari Madura Prime Esports

Ronde 3 Purgatory Evos Immortal

Ronde 4 Bermuda Evos Immortal

Ronde 5 Kalahari The Pillars Gladius

Ronde 6 Purgatory Rosugo Esports

Rekap Format Free Fire Master League Divisi 1 dan Divisi 2

Mengingat final week yang sudah didepan mata, berikut adalah rekap format turnamen divisi 1 dan divisi 2 yang menjelaskan progresi promosi dan degradasi untuk tim tim yang berlaga di Free Fire Master League Divisi 1 serta Divisi 2.

Foto: Format progresi promosi dan degradasi Free Fire Master League Divisi 1 dan Divisi 2

Rekap Predator Free Fire Master League Season IV - Week 4

Persaingan sengit di grup B antara Evos Divine dan Onic Olympus, juga turut berpengaruh pada posisi klasemen predator, dimana Onic.Gareee berhasil merangkak ke posisi 1 dengan 71 kills, diikuti oleh Evos MR05 dengan 68 kills. Di posisi ketiga, masih ada IOG Bion09 dengan 65 kills, diikuti oleh Onic.Zxia dengan 50 kills dan BFDGeday23 dari Bonafide Esports dengan 49 kills.

Foto: Predator Leaderboard Week 5 Regular Season - FFML Season IV Divisi 1

Di divisi 2, Echo Dutzz 15 masih kokoh di puncak klasemen predator dengan 79 kill, diikuti oleh TPHamXD dari The Pillars Gladius dengan 75 kill, dan G Arsy Leem dengan 74 kill. Sementara itu, di posisi 4 ada RSG. Faizz dari Rosugo Esports dengan 54 kill pon diikuti oleh Dewa Rain dari Dewa United Esports dengan 52 kill poin.

Foto: Predator Leaderboard Week 5 Regular Season - FFML Season IV Divisi 2

Rekap pertandingan selengkapnya dapat dilihat melalui tautan berikut:

● Divisi 2: Match Day 9, 15 September 2021

● Divisi 2: Match Day 10, 16 September 2021

● Divisi 1: Match Day 9, 18 September 2021

● Divisi 1: Match Day 10, 19 September 2021

final week untuk Divisi 2 (grup A, B, dan C) akan diselenggarakan pada Rabu dan Kamis, 22-23 September 2021, pukul 18:30 WIB. Sedangkan final week Divisi 1 akan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu, 25-26 September 2021 (A, B, dan C) pukul 18:30 WIB di YouTube Free Fire Esports Indonesia. Pada final week divisi 1 nanti, penonton juga berkesempatan mendapatkan in game item Alvaro dan Notora Bundle gratis apabila stream capai 450K penonton bersamaan.

(CM)

(yao)