NINA Nugroho salah satu desainer Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam berkarya selama pandemi. Sehingga dia harus memutar otak agar tetap produktif dan membuat pencinta fashion tetap jatuh hati pada karyanya.

Meski fashion menjadi salah satu bidang yang terdampak pandemi, Nina Nugroho tak diam saja. Semangatnya membuatnya tetap terpacu saat menghasilkan karya busana untuk pencinta fashion.

"Pandemi ini kondisinya berat dan kapan berakhirnya kita gak tahu. Agar tetap berdiri, maka perlu kolaborasi untuk menguatkan satu visi dan misi

kekuatan dan ini penting," ujarnya saat Press Conference Professional Women's Week Nina Nugroho yang digelar 20-23 September 2021.

Selama pandemi, Nina yang besar di industri mode pun mendapat banyak tantangan. Selama pandemi tak ada satu pun fashion show digelar, sehingga dia mencari cara lain agar karyanya dikenal masyarakat luas.

"Meski ada tantangan dalam berkarya, kita harus memberikan yang terbaik. Pertama dilakukan yaitu berpikir gimana caranya kita bisa tetap eksis," ujarnya.

Dia mengakui bahwa selama pandemi ini belanja busana bukan jadi prioritas. Apalagi banyak orang yang WFH, sehingga sangat jarang untuk membeli busana kerja formal.

Maka itu, Nina punya berbagai macam inovasi agar tetap disukai pencinta fashion. Jika biasanya identik dengan membuat busana untuk wanita pekerja kantoran menengah ke atas, Nina membuat busana yang tak hanya nyaman dipakai pergi ke kantor, namun juga busana yang nyaman untuk Work From Home (WFH).

"Sejak Juni 2020, Nina membuat karya busana yang virtual friendly. Yakni banyak detail di atas, karena orang hanya tampil separuh badan. Padu padan warnanya jugaeye catching dan kesan profesionalitas tidak hilang," katanya.

Kemudian, Nina juga masih mengunggulkan sustainable fashion alias yang ramah lingkungan. Misalnya yakni busana two in one yang cukup efisien.

"Kami juga berpikir agar melakukan efisiensi, selain bumi terselamatkan, bujetnya juga efisien. Karens orang hanya beli 1 baju tapi seperti membayar 2 baju dengan konsep busana two in one ini," tutupnya.