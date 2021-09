ANYA Taylor-Joy tahu betul bagaimana tampil di depan publik dalam pergelaran besar, termasuk saat muncul di Emmys 2021. Aktris yang bermain di 'The Queen's Gambit' tersebut memukau dengan gaun emas.

Menurut laporan Cosmopolitan, Anya Taylor-Joy mengenakan sleeveless dress panjang rancangan Dior. Agar tampilannya demakin dramatis, ditambahkan semacam jubah berekor panjang warna kuning yang benar-benar membuatnya stunning.

Tampilan Anya di Emmys 2021 mengjngatkan kita pada piala Oscar berbentuk tubuh manusia warna emas. Begitulah gaya Anya di penghargaan karya TV tersebut.

Baca Juga : 4 Potret Seksi Megan Fox Pakai Dress Transparan di Toilet Pria

Bicara soal pelengkap gaya, Anya mengatur dengan sangat sempurna rambut blonde-nya. Ya, agar tampilannya terlihat sangat high-fashion, perempuan berusia 25 tahun tersebut membuat rambutnya sangat 'ketat' dengan tetap memberi tekstur dengan teknik lipat pada bagian atas.

Lalu, untuk riasan wajah, Anya sepertinya konsisten dengan bibir merah dan mata yang terlihat sangat indah tanpa ada aksen smokey-eyes. Tampilan seperti ini memang sangat cocok untuk red carpet look yang membutuhkan statement pada setiap bagian tubuhnya.

Tak kalah menarik adalah anting kecil berbentuk bunga berwarna silver yang mengimbangi seluruh look-nya di Emmys 2021.

Anya Taylor-Joy masuk dalam nominasi Emmys 2021 sebagai Outstanding Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie untuk perannya sebagai Beth Harmon di 'The Queen's Gambit'. Dia datang ke Emmys 2021 dengan pancaran aura pemenang yang sangat mengagumkan. Stunning, baby!

(hel)