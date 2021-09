GAYA penampilan para selebriti pria di Emmy Awards 2021 menarik perhatian. Salah satunya gaya para aktor dan musisi pria dengan setelan suit atau jas.

Siapa saja mereka, style setelan jas apa yang dikenakan? Mewarta People, Senin (20/9/2021) yuk simak ulasan lima setelan suit terbaik di Emmy Awards 2021 berikut ini.

1. Keenan Thompson - Pink suit

Keenan Thompson yang tahun ini masuk nominasi untuk kategori aktor utama dan aktor pendukung seri komedi, necis dan manis dalam balutan serba pink. Setelan suit formal warna pink lengkap dengan dasi kupu-kupu pink dan kacamata aviator hitam.

2. Nicolette Robinson - Suit payet

Hadir di Emmy Awards 2021 bersama sang istri, Nicolette Robinson, Leslie Odom Jr memilih setelan suit formal dan funky dari rumah mode mewah Dolce & Gabbana warna putih. Bukan suit biasa, tapi suit dengan aksen payet atau sequins dari atas hingga bawah.

3. Seth Rogen - Suit camel

Datang ke Emmy tahun ini, Seth Rogen pilih gaya fesyen dengan warna trendi yang tak banyak dipilih orang pada umumnya. Seth datang dengan menganakan setelan suit jacket warna oranye bold yang dipadukan bersama sepatu dari Christian Louboutin.

4. Jon Batiste - Tuxedo badai Katrina

Jon Batiste datang dengan fashion statement dengan nilai sentimental. Musisi jazz satu ini terlihat mengenakan setelan tuxedo bermotif gambar foto-foto dari peristiwa Badai Katrina 2005 yang salah satunya menghantam New Orleans.

Gambar printing yang ada di tuxedo Jon, menunjukkan gambar nyata penduduk New Orleans yang duduk dan berbaring di atap rumah saat kejadian badai tersebut. Tak lupa dilengkapi tulisan “The water is rising. Please help" dan nama-nama korban yang selamat.

5. Jason Sudeikis - Suit blue velvet

Pilihan warna out of the box untuk setelan suit, menjadikan penampilan aktor Jason Sudeikis jadi highlight di berbagai pemberitaan. Jason membuktikan, bisa terlihat rapi sekaligus stylish tak melulu harus dengan jas hitam tapi bisa juga dengan mengenakan suit dandy warna biru velvet dan dasi kupu-kupu hitam, yang kali ini ia pilih dari Tom Ford.