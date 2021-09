KATE Winslet jadi salah satu aktris papan atas yang ikut hadir di gelaran Emmy Awards 2021, yang baru saja usai digelar Minggu 19 September waktu Los Angeles.

Bintang Titanic ini datang sebagai salah satu nominasi kategori Outstanding Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie atas perannya di Mare of Easttown. Datang ke Emmy Awards 2021, Kate terlihat memilih gaya tampilan klasik.

Seperti dilapor Town and Country Mag, Senin (20/9/2021) Kate memilih gaun hitam polos berpotongan dada rendah atau plunging neckline yang memberikan kesan seksi dengan aksen lengan transparan. Agar tak terlihat terlalu monoton, Kate memadukan gaun hitam klasiknya tersebut dengan sepasang anting gantung dan gelang mewah berkilauan dari Fred Leighton.

Sebagai aksesori, Kate tak lupa menjinjing clutch bag warna hitam untuk menyempurnakan penampilannya. Sementara Untuk gaya rambut, rambut pirang khasnya terlihat di-styling gaya updo, tepatnya tousled updo yang simpel, praktis, tapi tetap terlihat cocok untuk acara formal.

Datang sebagai salah satu nominasi, Kate pulang dengan memboyong trofi kemenangan sebagai aktris terbaik. Sebelumnya, Kate juga sudah pernah menang di Emmy Awards 2011, dalam kategori yang sama, Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie atas perannya di Mildred Pierce.

(hel)