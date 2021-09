PERHELATAN Emmy Awards 2021 cukup menyita perhatian. Ajang penganugerahan kepada insan pertelevisian Amerika Serikat tersebut tak pernah kelewatan untuk dilihat, termasuk membicarakan red carpet Emmy Awards 2021.

Meski sudah berlangsung beberapa jam lalu, tapi masih banyak dari Anda yang mungkin terlewat dan ingin tahu bagaimana para bintang pertelevisian AS tersebut tampil di event tersebut. Dan tidak lengkap rasanya jika tidak membicarakan siapa saja yang mengenakan busana terburuk.

Daily Mail sudah membuat list-nya dan berikut ini MNC Portal coba merangkumkannya khusus untuk Anda:

1. Emma Corrin





Emma dianggap gagal tampil stunning di Emmys 2021 karena pakaian yang dikenakan tidak memaksimalkan kecantikan yang dimilikinya. Tak hanya itu, kuku hitam panjang nan runcing pun dianggap sangat aneh untuk dipakai di acara penghargaan.

Bahkan, riasan wajahnya pun dianggap tidak 'on point' karena super simple dengan tatanan alis yang disikat terlalu licin. Gayanya benar-benar disorot kamera dan sayangnya bukan respons positif.

2. Gillian Anderson

Rekan satu serial Emma Corrin, Gillian Anderson pun dinilai menggunakan busana terburuk di Emmys 2021. Ia mengenakan dress dengan bagian dada bawah terlihat. Aksen 'peek a boo' seperti ini dirasa kurang cocok dengan Gillian.

Meski, ornamen yang menggantung di bagian depan busananya cukup menarik perhatian, tapi sayangnya secara keseluruhan gayanya kurang bisa dinikmati oleh masyarakat. In other hand, selamat atas kemenangannya sebagai Outstanding Supporting Actress in Drama Series!

3. Emerald Fennell

Sungguh disayangkan, Emerald Fennell pun masuk ke dalam 'worst dress' di Emmys 2021. Ia mengenakan dress panjang rancangan Valentino dengan aksen ruffles kuning di bagian lengan dan bawah dress. Secara keseluruhan sebetulnya dress ini cantik namun dianggap kurang glam untuk red carpet.

Aksen nude pada bagian dalam dress pun membuat siluet yang kurang indah secara total looksnya. Terlebih, fur clutch kuning yang dijinjingnya pun dinilai kurang apik. Sorry.

4. Aidy Bryant Aidy Bryant pun masuk dalam kelompok busana terburuk. Ia mengenakan dress bernuansa bunga dan hijau serta aksen merah pada kepala dan tas menyerupai keranjangnya. Jika dilihat keseluruhan, gaya Aidy ini seperti sedang piknik di taman di musim semi, ya. 5. Madeline Brewer Aktris yang satu ini pun dinilai buruk tampilannya di Emmys 2021. Ia mengenakan dress panjang tanpa lengan dengan potongan dada yang aneh. Entah mengapa Madeline mengombinasikan dress tersebut dengan sandal berhak pendek biru metalic. So sorry Madeline.