Merayakan ulang tahun ke-4, pada September ini The F Thing, mengadakan serangkaian acara bertajuk TFT4YOU. Salah satu yang istimewa adalah The F Thing special birthday sale up to 80% - The F Thing .

The F Thing akan memberikan penawaran yang menarik bagi Anda untuk semua produk fashion dan beauty. Dipermudah dengan Unlimited gratis ongkir selama bulan September, The F Thing juga memberikan sejumlah kejutan berikut ini:

Birthday Special Deals yang hadir dengan diskon hingga 80%,

Daily Flash Sale setiap hari dengan harga mulai dari 4.000,

Special Birthday Voucher diskon hingga 40%,

Spin & Win, games yang memiliki grand prize kalung emas Ikatan Cinta dan voucher belanja hingga ratusan juta rupiah yang bisa dimainkan secara gratis oleh siapapun di hanya website The F Thing.

Selain promo dan sale yang menarik, The F Thing juga meluncurkan beberapa campaign special yaitu Streetwear & Sneakers, K-Beauty & Fashion, Body Positivity, serta Brands Fest untuk mengajak dan menunjukkan rasa terima kasih kepada para fashion and beauty enthusiast yang memberikan dukungan untuk The F Thing.

Tidak hanya promo-promo menarik, pada puncak acara pada Minggu, 26 September 2021 The F Thing juga bekerja sama dengan layanan aplikasi mobile RCTI+ mengadakan FLive, yaitu live performance yang akan dimeriahkan oleh artis-artis Indonesian idol seperti Femila Sinukaban, Samuel Cipta, Melisa hart juga Kaleb Jonath. Tayangan ini dapat dilihat langsung di aplikasi RCTI+ dan di akses melalui web www.thefthing.com .

The F Thing adalah platform e-commerce fashion, kecantikan, makeup, dan gaya hidup yang bertujuan untuk membantu dan mengembangkan bisnis ritel. Sebagai media digital fashion/lifestyle pertama di Indonesia oleh MNC Group, The F Thing juga hadir untuk memberikan dampak positif bagi generasi milenial dan Gen Z di seluruh Indonesia dan sekitarnya. Sebagai world of fashion and beauty, The F Thing akan terus menyediakan akses ke pilihan produk bervariasi dan merek fashion terbaik untuk para fashion and beauty enthusiast.

