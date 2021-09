PUTRI Ikke Nurjanah, Siti Adira Kania baru saja menorehkan prestasi membanggakan. Putri Ikke Nurjanah dengan Aldi Bragi tersebut menjadi salah satu lulusan terbaik dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

Siti Adira Kania menjadi mahasiswa peraih IPK tertinggi atau lulus dengan predikat Cum Laude. “Alhamdulillah.. so proud of you anakku, Dira,” kata Ikke Nurjanah, dikutip dari keterangan foto Instagramnya, Senin (20/9/2021).

Di postingan tersebut, pelantun lagu ‘Memandangmu’ ini mengunggah foto berduanya dengan sang putri yang baru saja diwisuda secara virtual. Terlihat, perempuan yang akrab disapa Dira ini mengenakan jubah wisuda dengan kerah kuning, kebanggaan UI, dan toga.

Yuk intip portret Siti Adira Kania, seperti dirangkum dari media sosial Instagramnya, Senin (20/9/2021).

Casual dengan celana jeans





Tak hanya pintar secara akademis, Dira rupanya juga mahir memadupadankan busana, lho! Lihat saja gaya casualnya yang terlihat classic saat berada di Budapest, Hongaria.

Di foto ini, Dira terlihat cantik dengan sleeveless shirt putih yang basic dengan blue jeans dan ikat pinggang. Dia memasangkan gaya vintage-nya itu dengan sepasang slip on warna navy yang simpel.

Manis dengan flare skirt





Penampilan Dira yang satu ini adalah perpaduan classic, vintage look, sekaligus casual. Dia memadukan blouse warna putih dan flare skirt cantik bermotif kotak-kotak kecil di bagian pinggir kanan dan kirinya. Gayanya yang manis ini dipadukan dengan tas rotan dan sandal warna kunyit.

Cantik pakai yellow dress Tak kalah kece dengan gaya sebelumnya, di foto ini, Dira terlihat santai namun tetap manis dalam balutan dress berwarna cerah. Yellow dress yang dipakainya ini sangat serasi dengan kulit Dira. Tak lupa, aksesori yang membuat penampilannya semakin stunning, yakni big earrings dan kacamata hitam. Anggun berkebaya Gaya terakhir Dira ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini dia terlihat sedikit lebih formil dalam balutan kebaya modern berlengan pendek warna putih. Dia terlihat memadukannya dengan kain. Kecantikannya semakin bersinar dengan riasan wajahnya dan tatanan rambut yang sederhana.