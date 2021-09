KISAH Iqbal dari Malaysia menjadi viral di media sosial. Pasalnya, pria tersebut gagal menikah. Padahal, persiapan pernikahannya terbilang sudah cukup matang. Iqbal mengungkapkan kisahnya lewat akun TikTok pribadinya @manusiaberbulu.

"Jgn kita bersangka buruk pada Allah.dia sebaik2 perancang," tulis Iqbal dalam keterangan, Senin (20/9/2021).

Dia melampirkan berkas serta potret dirinya yang tengah mengikuti kursus pra nikah demi persiapan membangun rumah tangga dengan kekasih. Terlihat, dia juga menampilkan baju pengantin yang sudah dipersiapkan untuk acara pernikahannya. Namun, rencananya tak berjalan sesuai harapan.

"Perancangan Manusia itu Usaha, Perancangan Allah itu Takdir," tulis Iqbal dalam video.

Dalam komentar, dia menjelaskan bahwa sebenarnya sang kekasih adalah wanita yang baik. Mungkin, memang dirinyalah yang tak cukup sempurna untuk menjadi seorang suami. Yang terpenting, Iqbal sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia mengaku terharu membaca komentar-komentar netizen yang menyemangatinya.

"Sejujurnya dia wanita yang baik. Mungkin sy tak cukup sempurna untuk jadi suami kepadanya… Saya akan usah jadi yang terbaik.. tq pada semua. saya terharu," tulisnya dalam komentar.

Tidak diketahui penyebab kegagalan pernikahan ini, namun Iqbal berusaha positif thinking dan berbaik sangka bahwa semua ini sudah diatur oleh Sang Pencipta. Dalam videonya, dia pun mengutip surat Al-Baqarah ayat 216.

"..boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui," kutip Iqbal dalam video.

Baca Juga : Jangan Bersedih, Berikut Cara Menenangkan Diri karena Batal Menikah

Unggahan itu pun ramai dibanjiri komentar netizen. Banyak yang mendoakan dan menyemangati Iqbal. Tak sedikit juga netizen yang mengaku kerap mengalami nasib yang sama.

"Insyaallah bang...Allah sudah mempersiapkan orang terbaik. Semangat yu bisa yuuu," tulis netizen.

"Astagfirullah, kuat ya bro! bismillah, akan hadir yang lebih best aamiin...Btw aku juga dipatahkan oleh seorang laki2, so u are not alone," balas netizen lain.

"Aku merasakan hal yang sama bro, kita sama," sahut netizen lain.

"Semangatttttt mas breee insha allah yang terbaik sudah disiapkan Allah SWT," kata netizen lainnya.

(hel)