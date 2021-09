SETIAP tahunnya berbagai perusahaan cat dan pakar warna mengeluarkan warna paling favorit. Pemilihan warna ini mengacu pada tren budaya pop, mode, teknologi, dan desain dari seluruh dunia.

Periode ini kerap dinamakan sebagai ‘Color of the Year’ dan digunakan sebagai acuan warna untuk tahun yang akan datang. ‘Color of the Year’ menjadi sesuatu yang dinanti oleh para penggemar disain interior.

Tak hanya sebagai refleksi tahun yang talah berlalu, namun warna pilihan perusahaan cat dan pakar warna akan menjadi harapan untuk tahun yang akan datang.

Umumnya, pilihan warna Color of the Year akan diumumkan mendekati akhir tahun, namun sudah ada beberapa yang telah mengumumkan pilihan mereka. Berikut adalah rangkumannya seperti dilansir dari Highend.

‘Aleutian’ oleh HGTV Home Sherwin-Williams

Warna Aleutian pilihan HGTV Home oleh Sherwin-Williams serupa dengan warna celana jeans biru pudar yang udah usang, memberi bayangan akan kenyamanan dan relaksasi. Warna ini menjadi dasar dari koleksi warna 2022 yang dinamakan ‘Softened Refuge’.

Koleksi warna ini menggabungkan warna netral yang lembut dengan warna tanah yang diredam, perpaduan 10 warna komplementer ini ditujukan agar menciptakan rasa nyaman dan ketenangan dengan warna.

Warna biru Aleutian dapat dipadu dengan warna manapun dari koleksi, termasuk putih pudar, cokelat hangat, ataupun abu. Karena warna biru abu-abu ini memiliki tone yang sedikit hangat, akan memberi tampilan yang seimbang dan nuansa yang tenang di bagian rumah manapun.

Guacamole oleh Glidden

Warna hijau lembut bernama Guacamole adalah pilihan perusahaan cat Glidden untuk warna 2022 tahun ini. Warna alpukat-hijau matang ini memberikan nuansa yang menyenangkan, santai dan menyegarkan. Dalam siaran pers, perusahaan tersebut mencatat bahwa pencarian online untuk warna cat hijau meningkat lebih dari dua kali lipat sejak tahun 2020, menunjukkan bahwa pemilik rumah mencari warna yang menenangkan.

Warna Guacamole dapat dipadankan dengan ubin berwarna putih klasik dengan aksen hitam matte di dapur dan kamar mandi untuk tampilan yang timeless. Untuk ruang tamu, kantor rumah, dan kamar tidur, coba padukan dengan warna kayu muda dan berbagai tanaman (baik asli atau palsu) untuk meningkatkan suasana organik yang menenangkan.

Breezeway oleh Behr

Warna tahun 2022 dari perusahaan cat Behr adalah warna hijau yang sejuk dan menyegarkan yang disebut Breezeway. Biru-hijau keperakan yang lembut ini mengingatkan pada permukaan laut di sepanjang pantai berpasir dan air bening menyejukkan. Breezeway diharapkan menciptakan perasaan tenang, namun juga dapat menginspirasi dan menimbulkan semangat. Warna lembut ini dapat dipadukan dengan aksen putih cerah dan hitam legam, untuk menimbulkan kontras tajam dan tampilan bersih untuk pintu masuk atau dapur. Dipasangkan dengan krem lembut, taupe hangat, dan nada kayu alami, warna ini menghadirkan rasa damai di kamar tidur, kamar mandi, dan ruang tamu di mana relaksasi adalah tujuannya. Olive Sprig oleh PPG Paints

Perusahaan cat PPG memilih warna hijau organik lembut bernama Olive Sprig, yang menyerupai warna pada tanaman lidah buaya yang menenangkan atau daun sage yang lembu. Warna hijau keabuan ini dipilih untuk mewakili pertumbuhan kembali dan ketahanan alam saat kita beradaptasi dengan cara hidup baru pascapandemi. Warna ini akan terlihat cantik pada lemari dapur yang dicerahkan dengan aksen kuningan yang dipoles dan diimbangi dengan banyak warna putih. Karena nuansanya yang organic, Olive Sprig akan berpadu dengan indah jika dipasangkan dengan berbagai bahan dan tekstur alami seperti pelapis kulit, karpet anyaman goni, dan furnitur kayu. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.