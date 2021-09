Ada metode yang mengatakan ketajaman pedang ada batu yang menajamkannya. Terhubung dengan kisah pemburu bayaran pembunuh monster yang bermutasi, Geralt of Rivia dalam serial ‘The Witcher’ - film bergenre fantasi gelap dewasa yang diproduksi oleh Lauren Schmidt Hissrich.

Pada minggu keempat bulan Agustus, Netflix merilis sebuah insert story atau spin-off dari serial 'The Witcher' yaitu, 'The Witcher: Nightmare of The Wolf' yang digarap oleh studio animasi Korea, Studio Mir.

Film animasi berdurasi 83 menit yang disutradarai oleh Kwang Il Han ini menceritakan tentang seorang karakter sebelum yang menjadi pemburu sejati sebelum Geralt of Rivia. Seorang pria yang dikenal sebagai Vesemir - mentor Geralt akan memainkan karakter utama dalam film ini.

Film ini di mulai dengan vesemir yang menyelamatkan anak seorang bangsawan di hutan kaedwen dari serangan leshen. Mahluk itu mengatakan sesuatu sebelum ajalnya sesuatu dalam Ellyon dialek elf kuno kepada Vesemir yang membuatnya menganggap seseorang telah mengendalikannya.

Di sebuah ruangan dengan bak mandi, Vesemir meminta bantuan elf bernama Filavandrel untuk menerjemahkan bahasa tersebut. Tak lama, dia melihat kue madu di atas meja dan membawanya kembali ke kenangan masa kecilnya dengan seorang teman, Illyana.

Saat itu, Vesemir muda sedang bekerja sebagai pelayan di rumah bangsawan yang sedang sakit. Ia diperintahkan untuk membeli daun kayu putih untuk mengobati penyakit majikannya.

Namun, bersama Illyana, ia menggunakan trik cerdas untuk mendapatkan madu dan kue herbal dengan harga murah. Kecerdasan Vesemir dan Illyana tertangkap oleh seorang witcher bernama Deglan yang akan mengobati nyonyanya dari penyakit anak tersebut.

Deglan menyimpulkan bahwa penyakit wanita itu disebabkan oleh Mahr di tubuhnya. Bersama Vesemir, Deglan berhasil mengeluarkan Mahr dari tubuh nyonya dan dihadiahi sekantong besar koin emas.

Terpikat oleh kekayaan, Vesemir meninggalkan Illyana dan pergi ke Kaer Morhen mengikuti Deglan. Melalui pelatihan brutal dan eksperimen perubahan tubuh selama bertahun-tahun, Vesemir berhasil menjadi seorang witcher yang dikenal karena keterampilan dan kesombongannya.

Filavandrel saat itu meminta Vesemir untuk membantunya menyelidiki kasus hilangnya seorang gadis peri dan beberapa lainnya. Tapi ia tidak mau. Di sisi lain, Tetra Gilcrest, merupakan seorang penyihir yang berasal dari Istana Kaedwen, membujuk raja agar semua penyihir Kaer Morhen di musnahkan, tetapi usahanya tidak berhasil karena Lady Zerbst, seorang anggota dewan kerajaan, bersimpati dengan mereka.

Vesemir Anda memutuskan untuk pergi ke Kaer Morhen dan mengawasi pelatihan anak-anak baru yang akan menjadi penyihir. Namun, dia dan teman penyihirnya, Luka, ditangkap karena pembunuhan dua ksatria yang menghina mereka di sebuah kedai minuman.

Tetra memohon kepada raja untuk mengeksekusi mereka, tetapi Lady Zerbst membujuknya untuk mengirim Vesemir bersama Tetra, membersihkan hutan Kitsu, hutan yang dikendalikan oleh penyihir muda yang berbahaya.

Perjalanan penuh rasa sakit, peluh dan kejutan yang menghampiri Vesemir pun dimulai. Mereka menemukan Kitsu dan berhasil membunuh salah satu monster di sebelahnya, tetapi Kitsu berhasil melarikan diri setelah ilusi yang dia ciptakan.

Setelah kepergian Kitsu, pasangan itu menemukan sekolah elf tua yang berisi tubuh elf wanita lain yang telah lama hilang, serta sosok Filavandrel yang ditangkap.

Fil diselamatkan oleh Vesemir dan menjelaskan, Kitsu mencoba melakukan eksperimen yang telah dilakukan padanya pada para wanita. Ini membuat mereka menyimpulkan bahwa para penyihir memiliki tanggung jawab dalam masalah ini.

Tak lama kemudian gadis kecil itu terlihat dan Fil menggendongnya. Dia adalah peri hibrida yang mungkin diciptakan di Kaer Morhen (seperti Kitsu). Vesemir pergi untuk mengkonfirmasi ini dengan mentornya, sang witcher Deglan. Saat dia pergi, Tetra menghancurkan sarang Kitsu dan pergi mencarinya.

Kembali ke pengadilan, Tetra meyakinkan raja tentang kelalaian para penyihir dalam serangan monster baru-baru ini dan dia berwenang untuk menyerang Kaer Morhen, sementara permohonan Lady Zerbst gagal menghentikan eksekusi Luka.

Setelah bertemu dengan Deglan, Vesemir menghunus pedangnya karena pengakuan Deglan dalam penciptaan monster hanya untuk mempertahankan pekerjaan dan kehidupan mereka.

Di tengah pertarungan mereka, Lady Zerbst datang dan bercerita tentang rencana serangan Tetra terhadap Kaer Morhen. Tetra, yang berbohong kepada Kitsu tentang penghancuran sarang dan hilangnya gadis hibrida, mendapatkan kendali atas monster untuk membantu warga kota Ard Carraigh memusnahkan para penyihir.

Lady Zerbst membantu rekrutan melarikan diri dari Kaer Morhen, sementara para penyihir mempertahankan rumah mereka.

Di sinilah endingnya akan menemukan jawabannya dan menghubungkan 'Nightmare of The Wolf' dengan seri 'The Witcher'. Perjuangan Vesemir yang tadinya semata-mata untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan, kini telah tergantikan oleh sesuatu yang lebih berharga baginya.

Pertumpahan darah hingga cahaya yang ia temukan membuatnya menjadi pemburu bayaran pembunuh monster moral, sehingga anak didiknya tumbuh menjadi pria yang kuat.

