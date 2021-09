AIA Live kembali menjumpai masyarakat melalui kanal YouTube AIA Health Living pada Minggu (12/09/2021). Di tengah pandemi yang belum juga pulih, AIA Live hadir secara virtual yang diramaikan oleh AIA Global Ambassador David Beckham, para Ambassador regional AIA, dan para bintang tamu lainnya yang siap berbagi edukasi dan pengalaman bersama Anda.

Bintang tamu yang hadir antara lain Ahli Syaraf dan penulis buku dr. Ken Mogi, Chef Jeremy Pang, atlet Malaysia dan mantan juara dunia squash Nicol David, dan Tim Pelatih Klub Sepakbola Tottenham Hotspur (Spurs).

Acara ini merupakan respon AIA terhadap pandemi Covid-19 yang masih bergulir. Tentunya AIA Live turut menekankan kembali tentang pentingnya kesehatan, kebugaran, dan proteksi untuk saat ini.

Sesi pertama AIA Live 2021 dibuka dengan pemaparan dari dr. Ken Mogi yang merupakan seorang neuroscientist, penulis, dan broadcaster dari Jepang. Sesi ini bertajuk ‘Finding Purpose: The 5 Pillars of Ikigai’, di mana dr. Ken Mogi berbagi informasi tentang pola hidup dengan konsep Ikigai yang erat kaitannya dengan kesehatan mental.

Secara harfiah, Ikigai berarti alasan untuk hidup. Ken menjelaskan bahwa Ikigai adalah sebuah konsep tentang the purpose of life atau tujuan hidup. Namun sebenarnya Ikigai sendiri sangat luas definisinya. Hal-hal sederhana yang bikin bahagia, seperti minum kopi atau mendengarkan musik favorit itu pun bisa disebut Ikigai.

Ikigai juga bisa berarti tujuan besar dalam hidup, seperti memiliki impian punya bisnis yang maju atau membeli rumah idaman. Nah untuk memahami lebih dalam tentang konsep ini, Ken menjelaskan lima pilar dalam menemukan Ikigai.

Pertama, mulailah dari hal-hal sederhana, lalu bebaskan diri Anda, selanjutnya biarkan mengalir begitu saja, kemudian buatlah hal-hal kecil yang membuat Anda merasa bahagia, dan terakhir, adalah be present and in the now atau ingatlah Anda sudah berada di titik ini dan masa kini.

dr. Ken Mogi (Foto: Dok.YouTube AIA Healthy Living)

“Ikigai membantu kita menemukan hal-hal kecil yang bikin hati senang di luar profesi kita,” kata Ken.

Setelah menjelaskan tentang lima pilar Ikigai, Ken lalu lanjut berdiskusi dengan AIA Ambassador Nicol David dari Malaysia dan Will Dasovich dari Filipina dalam topik ‘Conversation: How to Purpose (Ikigai) and Harmony (Nagomi)’.

Nicol David merupakan mantan juara dunia squash yang berbagai cerita tentang Ikigai-nya, yaitu bermain squash, menari, menggambar, dan makan. Sebagai orang Malaysia, Nicol mengaku selalu bersemangat untuk urusan makanan, mulai dari berbelanja bahan makanan hingga memasak.

Di Indonesia, konsep Ikigai sudah banyak dikenal sejak 2017, terutama karena buku Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life karya Hector Garcia dan Fransesc Miralles yang menjadi best-seller.

Konsep Ikigai juga sering dijadikan bahan diskusi, terutama oleh anak-anak muda yang sedang menentukan jurusan kuliah, atau para pekerja yang sedang mencari pekerjaan yang cocok dengan minat mereka.

Konsep Ikigai yang berarti the purpose of life atau tujuan hidup adalah prinsip yang bikin hidup menjadi lebih bermakna, berharga, dan seimbang, di mana kebahagiaan-kebahagiaan kecil dalam keseharian yang secara jangka panjang akan membuat hidup jadi lebih bermakna.

Program AIA Live 2021 fokus pada empat bidang utama yang sejalan dengan tujuan AIA, yaitu kesehatan mental, kesehatan fisik, nutrisi, dan kesehatan lingkungan.

Topik yang diangkat dalam program ini meliputi:

1. Tips bagi orang tua untuk mengatasi dampak pandemi pada kesehatan mental remaja dan anak-anak berkebutuhan khusus

2. Healthy food challenge bersama Chef Jeremy Pang dan pelatih sepak bola AIA dari Tottenham Hotspur FC

3. Rekomendasi latihan kebugaran yang bisa diikuti seluruh anggota keluarga

4. Bincang-bincang tentang hubungan antara kesehatan dan lingkungan

AIA Live pertama kali diadakan pada 2020 secara virtual melalui YouTube, yang merupakan program virtual pertama di industri asuransi yang mengadakan sesi diskusi yang membahas Health and Wellness. AIA Live 2021 dapat terus disaksikan pada channel AIA Healthy Living.

Segera saksikan AIA Live 2021 untuk mendapatkan informasi bermanfaat dan menginspirasi hidup sehat Anda!

