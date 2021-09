Bagi working mom, tanggung jawab ganda di rumah dan di kantor kerap membuat waktu jadi lebih terbatas. Untuk menyiapkan makanan bagi anggota keluarga misalnya, working mom mungkin tidak punya waktu sebanyak itu untuk memasak menu lengkap dan beragam.

Kadang jika sudah lelah dan tidak ada waktu, opsi yang paling mudah adalah memesan makanan dari luar. Meski praktis, tapi akumulasi total pengeluaran untuk pesan makanan dari luar lebih besar dibandingkan masak sendiri.

Bagi Anda yang sibuk, berikut ini ada beberapa rekomendasi peralatan dapur untuk membuat kegiatan memasak setiap hari terasa lebih mudah dan praktis:

1. Rice Cooker

 

Foto: ACE Indonesia





Rekomendasi pertama adalah Rice Cooker 0,6L Kris. Alat penanak nasi ini dapat memasak nasi, dengan fitur otomatis beralih ke mode penghangat setelah nasi matang. Selain itu Rice Cooker Kris ini juga dapat digunakan untuk merebus sayuran.

Dengan kapasitas 0,6 liter, bagian inner pot-nya terbuat dari lapisan antilengket dan dapat dilepas sehingga mudah dibersihkan. Setiap pembelian Rice Cooker Kris ini juga sudah termasuk gelas penakar dan sendok saji di dalam kemasannya.

Untuk konsumsi dayanya sendiri, Rice Cooker Kris memiliki daya 300 watt (mode masak) dan 65 watt (mode penghangat). Untuk keamanan, tak perlu khawatir karena alat penanak nasi ini sudah dilengkapi fitur perlindungan terhadap suhu tinggi.

2. Oven dengan Air Fryer

Foto: ACE Indonesia





Air fryer merupakan salah satu alat dapur yang tengah naik daun. Alat ini banyak digemari lantaran mampu menggoreng makanan tanpa minyak dan hasilnya tetap renyah. Nah, daripada punya banyak alat elektronik dapur dan makan tempat, ada pilihan yang lebih praktis dan multifungsi yaitu Oven dengan Air Fryer Kris.

Alat ini memiliki fungsi 6in1 yaitu air fry, broil, bake, toast, convection broil dan convection toast. Anda dapat membuat aneka hidangan yang lezat dan renyah berkat panas yang merata. Di bagian dalam Oven dengan Air Fryer Kris, terdapat tray untuk menampung remah-remah makanan agar mudah dibersihkan.

Terdapat fitur pengatur suhu (100-250 derajat Celcius) dan timer (hingga 60 menit). Oven dengan air fryer Kris ini memiliki kapasitas 20 liter dan konsumsi daya 800 watt. Setiap pembelian produk sudah termasuk keranjang penggorengan, loyang dan rak oven.

3. Oven Toaster

Foto: ACE Indonesia





Selain opsi oven dengan air fryer, ada juga opsi oven yang lebih simpel yaitu Oven Toaster 12L Kris. Cocok untuk membantu Anda menyiapkan sarapan sehari-hari dengan simpel. Anda bisa membuat roti panggang, sandwich atau toast dengan cepat. Selain itu oven toaster Kris juga dapat digunakan untuk memanaskan dan memanggang aneka pastry serta makanan.

Tersedia fitur timer (hingga 60 menit) dan 4 tingkat suhu: off, up heater, down heater, up+down heater. Oven toaster Kris memiliki daya konsumsi 1.000 watt dan kapasitas 12 liter. Setiap pembelian produk sudah termasuk rak panggang, nampan makanan dan alas untuk menampung remah-remah.

4. Wajan Penggorengan dengan Oil Dosage System

Foto: ACE Indonesia





Wajan yang satu ini bukan wajan biasa. Wajan Penggorengan Tasty memiliki oil dosage system yang dapat membantu menentukan takaran minyak. Lingkaran di permukaan wajan Tasty mengindikasikan volume minyak. Lingkaran kecil setara 5 ml / 1 sdt, sementara lingkaran besar setara 15 ml / 1 sdm. Dengan bantuan oil dosage system ini, memasak jadi lebih mudah dengan takaran pasti.

Wajang penggorengan Tasty memiliki gagang ergonomis dengan soft-touch grip yang nyaman dipegang. Permukaannya terbuat dari lapisan antilengket premium, sementara material bodinya terbuat dari pressed aluminium yang tidak mudah tergores. Wajan Tasty dapat digunakan di semua jenis kompor termasuk kompor induksi.

Tasty sendiri merupakan brand cookware, kitchen gadget dan cooking tools dari Amerika Serikat. Selain wajan, Tasty juga punya koleksi peralatan masak lainnya yang juga dilengkapi oil dosage system yaitu wok dan casserole. Tersedia dalam berbagai ukuran / diameter.

5. Alat Pengupas

Foto: ACE Indonesia





Hemat waktu Anda saat mengupas sayur atau buah dengan bantuan Alat Pengupas Y-Peeler Tasty. Selain lebih cepat, Anda juga bisa mendapatkan hasil kupasan yang lebih rapi dibandingkan saat mengupas dengan pisau dapur.

Alat pengupas Tasty cocok digunakan untuk mengupas wortel, timun, kentang dan bahan makanan lainnya. Dilengkapi finger guard, grip antislip dan handle soft touch, alat pengupas ini lebih aman dan nyaman digunakan.

Itu dia rekomendasi lima peralatan dapur yang dapat membantu working mom memasak lebih mudah, praktis, tanpa repot. Hemat waktu lebih banyak dengan bantuan alat masak yang tepat.

