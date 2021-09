VITAMIN C adalah salah satu suplemen yang paling banyak dicari selama masa pandemi Covid-19. Vitamin C ini dinilai memiliki peranan yang amat penting untuk menjaga imunitas tubuh dalam menangkal infeksi virus.

Vitamin C dapat bekerja dengan maksimal apabila dikonsumsi sesuai dosis dan anjuran yang telah ditentukan. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan vitamin C ini juga bisa memperburuk kondisi kesehatan seseorang. Oleh sebab itu tetap memperhatikan dosis, karena kebutuhan vitamin C setiap individu dipengaruhi oleh tingkatan usia dan gaya hidup masing-masing.

Merangkum dari laman Instagram Bidang Koordinasi Relawan, @satgas.relawan, Rabu (22/9/2021), asupan vitamin C bukan hanya bisa diperoleh dari suplemen, melainkan bisa didapat secara alami dari konsumsi buah dan sayuran. Berikut efek buruk yang terjadi akibat konsumsi vitamin C yang berlebihan terhadap kesehatan, yuk disimak.

1. Gangguan jantung

2. Gangguan hati

3. Gangguan pankreas

4. Gangguan tiroid

5. Batu ginjal

6. Gangguan sistem saraf pusat

Oleh sebab itu, untuk mencegah kelebihan vitamin C, maka dosis harian yang disarankan adalah 45 miligram per hari. Sementara batas dosis yang masih bisa ditoleransi oleh tubuh, sampai dengan 2.000 miligram per hari. Meski demikian, ada baiknya seseorang dianjurkan untuk melakukan konsultasi ke dokter terkait dengan konsumsi vitamin C yang sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing.