PANDEMI covid-19 berkepanjangan ini membuat sebagian orang secara sadar ataupun tidak mengalami perubahan pola dan gaya hidup. Salah satu dampak yang cukup kentara dari perubahan ini adalah kenaikan berat badan.

Hasil survei dari badan kesehatan di Inggris, Public Health England (PHE), menyatakan lebih dari 40 persen orang dewasa mengalami kenaikan berat badan rata-rata tiga kilogram selama pandemi Covid-19 (Okezone.com 30/7/2021).

Para peserta survei ini mengatakan sulit mempertahankan gaya hidup sehat, termasuk tidak bisa berolahraga secara teratur. Apalagi mereka juga mengonsumsi makanan yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan.

PHE mengingatkan, kenaikan berat badan ini menyebabkan tubuh semakin sulit memerangi berbagai penyakit, seperti kanker, penyakit jantung, dan covid-19.

"Enam belas bulan terakhir menyebabkan banyak perubahan terhadap kebiasaan kita, jadi tak mengherankan juga kalau banyak orang yang mengatakan berat badan mereka naik," terang pakar gizi di lembaga PHE dr Alison Tedstone.

Bagi kebanyakan orang terutama kaum wanita, menjaga berat badan selain untuk tujuan kesehatan juga untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal.

Untuk memiliki tubuh ideal, berat badan harus dikontrol. Untuk tujuan itu, selain menjalani pola makan sehat dengan mengontrol asupan gizi seimbang dari makanan dan minuman, kita juga harus secara rutin berolahraga dan menjaga istirahat.

Untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal, artis Wulan Guritno menjalani program diet dengan berolahraga secara rutin dan menjaga pola makan.

"Olahraga iya, diet iya. Aku udah enggak makan gula sekarang berarti udah satu tahun," ujar Wulan saat berdiskusi dengan Luna Maya dan Marianne dalam sebuah tayangan video yang diunggah kanal YouTube TS Media, Sabtu (22/5/2021).

"Lama-lama kau tahu, aku belajar kalau gula itu ternyata enggak ada gunanya buat tubuh kita. Jadi, ya udahlah," imbuhnya.

Artis lain, Bunga Citra Lestari (BCL) memberikan tips untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal. Ia berhasil memiliki tubuh ideal di usia 38 tahun. Melalui akun Instagram-nya, ia mengatakan proporsi badan yang ideal dengan otot-otot kecil di perutnya merupakan hasil kerja kerasnya secara teratur melakukan olahraga pilates.

Bagi BCL, olahraga pilates ini salah satu bentuk terapi agar selalu memiliki ketajaman fokus dan kuat dalam menjalani kehidupannya dan memberikan kebahagiaan untuk merawat sang buah hati. "Pilates is my therapy," tulis BCL.

Nah, bagaimana dengan Anda? Jika Anda ingin memiliki tubuh ideal, konsumsi She Slim Herbal Slimming Diet. Untuk hasil yang maksimal, Anda harus ingat berolahraga dan tetap jaga pola makan.

She Slim Herbal Slimming Diet membantu Anda mendapatkan tubuh ideal tanpa efek samping bagi tubuh karena terbuat dari 100 persen bahan alami, tanpa bahan kimia, dan sudah bersertifikat BPOM dan HALAL.

Bahan alami yang terdapat dalam She Slim Herbal Slimming Diet adalah daun jati belanda, asam gelugur, dan teh hijau.

Daun jati belanda mengandung zat lendir dan serat yang mampu menghambat penyerapan lemak, gula, dan kolestrol dalam tubuh. Asam gelugur mengandung HCA atau Acid Hydroxyl Citric yang berkhasiat untuk menekan rasa lapar serta mencegah pembentukan lemak dari asupan gula dan karbohidrat yang telah dikonsumsi. Teh hijau mengandung Epigalokatekin Galat (EGCG) untuk memproduksi hormon dan mempercepat proses pembakaran lemak dalam tubuh.

Tak hanya itu, She Slim Herbal Slimming Diet dapat melancarkan metabolisme tubuh, menghaluskan kulit dari dalam, membantu regenerasi sel dalam tubuh, anti inflamasi, dan membantu menurunkan kolestrol jahat.

Khasiat She Slim Herbal Slimming Diet dalam menjaga kesehatan dan bentuk tubuh ideal sudah dibuktikan oleh Dewi Perssik. Ia mengatakan, She Slim membuat badannya menjadi lebih kurus namun tetap sehat.

"Aku menemukan teman yang sangat setia, yang bisa memberikan solusi. Dewi Perssik jadi kurus. Namanya She Slim, bukan hanya kurus melainkan sehat, dengan adanya She Slim tanpa ada efek samping, 100 persen membuat Dewi Perssik akhirnya sekarang kurus, sehat, dan sesuai dengan keinginan. Jadi, aku tidak insecure lagi dan tetap percaya diri. She Slim pastinya membuat aku cantik dan sehat," ungkap Dewi Perssik di akun Youtube M SHOP, Rabu (21/4/2021).

"Untuk menjaga tubuh tetap ideal seperti yang dimiliki Dewi Perssik, She Slim Herbal Slimming Diet dapat membantu Anda dengan mempercepat proses pembakaran lemak dalam tubuh dan tentunya harus diimbangi dengan pola makan sehat serta olahraga agar hasilnya lebih maksimal. Kami berkomitmen menyediakan produk-produk berkualitas dan sudah teruji," ucap Khilqa Putri, Head of Merchandiser eMSHOP.

Produk Exclusive She Slim Herbal Slimming Diet dapat ditemukan di www.emshop.id atau download applikasi eMShop di Play Store. Anda dapat melihat penawaran produk dan promo lainnya pada laman @officialrcti, @officialmnctv, @officialgtv dan tentunya di @emshop_officials.

eMShop, e-commerce yang berada di bawah MNC Group ini menjadi penyedia kebutuhan sehari-hari terlengkap dan paling mengikuti tren dan minat masyarakat. Selain itu, eMshop juga memiliki keunggulan lain berupa jaminan kualitas produk orisinal dan paket terlengkap dengan harga bersaing. Juga ada diskon pengiriman di seluruh Indonesia serta layanan service 24 jam yang dapat dihubungi di 1500887. Ikuti juga eMSHOP di media social: Facebook (@emshop.official), Twitter (@emshopofficial), Instagram (emshop_officials), dan Tiktok (@emshop_official).

(han)