PENYANYI cantik Raisa memang nampak cocok dengan penampilan apappun. Dia pun kerap berbagi postingan kegiatan hingga OOTD di media sosial Instagramnya dengan para penggemar.

Tidak diragukan, jika postingan Pelantun Mantan Terindah itu selalu berhasil mencuri perhatian netizen. Nah, baru-baru ini dia mengunggah beberapa foto selfie dengan warna lipstick yang berbeda untuk mencari mana lipstik yang cocok.

"Oke! Cukup selfie untuk minggu ini!! Slide mana yang menjadi lippie favoritmu?" tulis Raisa.

1. Nude peach

Dalam potret ini, Raisa berpose tanpa ekspresi sambil menopang dagu. Polesan lipstik nude peach pada bibirnya membuat pandangan lebih tersorot ke bola matanya yang indah. Menggunakan warna nude peach pada bibir, membuat istri Hamish Daud itu nampak cantik natural.

2. Nude pink

Tampil dengan warna nude memang cocok digunakan jika bagian bibir tidak ingin menjadi pusat perhatian. Warna yang sangat natural ini sangat aman dipakai agar tidak membuat bibir terlihat mencolok. Pandangan pun langsung tertuju ke bulu mata lentik Raisa. Meskipun memakai warna nude, pelantun Could it Be itu tak terlihat pucat dan tetap memesona.

3. Pink

Memakai lipstik warna pink membuat Raisa nampak lebih feminin dan colorful. Warna ini membuat wajahnya lebih cerah dan segar. Tak begitu mencolok, namun warna ini memberi kesan cheerful pada penampilannya.

4. Mauve Kali ini, Raisa tampil beda dengan lipstik berwarna mauve. Warna ini adalah kombinasi dari warna pink, ungu, abu-abu, dan coklat. Penampilannya terlihat elegan dan berkelas dengan warna lipstik itu. Meskipun membuat bibir nampak gelap, namun Raisa tetap terlihat cantik dan memesona. 5. Cherry red Tampil berani dengan warna cherry red, membuat bibir Raisa nampak mencolok dibandingkan dengan elemen make up lainnya. Warna itu membuatnya nampak sexy dan menggoda. Tak pernah gagal mencuri perhatian, Raisa memang selalu cantik maksimal! Unggahan itu pun dibanjiri beragam komentar. Tak hanya netizen, sederet selebriti pun turut berkomentar. Bahkan, mereka memberikan suara terkait warna lipstik yang cocok di wajahnya. "definitely #4," tulis Cantika Abigail. "Nomor 4!" kata Raline Shah. "Slide 4 sedikit berbeda, tapi terlihat begitu bagus!" balas Keke Kania. "Yaampun cakeep bgt!" kata netizen. "Orang kok cakep terus, gak bosen?" sahut netizen lain. "Shade pertama, warna ka yaya banget," tulis netizen lainnya.