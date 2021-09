PENGGUNAAN makeup sudah menjadi sebuah rutinitas bagi para perempuan modern masa kini. Meski demikian, tidak semua makeup cocok diaplikasikan secara umum di wajah seseorang.

Bagi pengguna kacamata, makeup menjadi sebuah beauty challenge dimana efektifitas dan mix n match diperlukan dalam menciptakan sebuah tampilan yang chic. Frame kacamata dan makeup yang berpusat pada titik tertentu (mata, bibir, pipi) dapat mempengaruhi tampilan wajah penggunanya.

Dari makeup simpel dan bold, berikut tips makeup untuk para fashionable ladies pengguna kacamata:

The Right Foundation

Masalah utama pemakai kacamata adalah tanda merah pada tulang hidung dari glasses pads. Semakin tebal layer foundation Anda, bekas tadi semakin terlihat. Gunakan foundation secara tipis dan gunakan tekstur matte di bagian tulang hidung.

A Rush of Red

Untuk membuat penampilan Anda lebih striking, gunakan lipstick berwarna menyala seperti merah. Penggunaan pemulas bibir berwarna merah membuat frame kacamata Anda tampak standout. Pilih frame berwarna netral seperti rose gold atau hitam untuk mengimbangi tampilan.

It’s All About the Eye

Penggunaan kacamata membuat pandangan terpusat pada mata Anda. Tampilkan kecantikan mata dengan pemilihan eyeshadow dan eyeliner yang tepat. Coba eyeliner bergaya retro dengan eyeshadow berwarna netral yang dipadukan dengan frame kacamata unik untuk tampilan yang modern.

Maintain That Brow

Tergantung frame kacamata yang Anda pilih, alis berperan penting dalam tampilan makeup pengguna kacamata. Semakin tipis frame kacamata Anda, semakin tipis dan halus tampilan alisnya, begitu juga sebaliknya.

Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.