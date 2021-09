DESAINER Indonesia menampilkan karya terbaiknya di runway Indopop Movement Times Square New York. Salah satunya Coreta Louise membawa batik ke New York.

Perlu diketahui, Indopop Movement merupakan ajang yang dipelopori oleh Dina Fatimah (Eski), Romy Sembiring dan juga Fitri Carlina. Mereka ini memperkenalkan semua hal tentang Indonesia dari budaya, musik, kuliner dan juga fashion.

Sebelumnya, Coreta juga menampilkan batik di panggung New York Fashion Week: The Shows.

Fashion designer dan juga ketua harian Yayasan Batik Indonesia ini menunjukkan koleksi spring summer 2022 lewat label Cc by Clo. Dia menampilkan 8 koleksi batik terbaik dan desainnya cantik.

Tak sia-sia, sudah 10 tahun malang melintang di dunia fashion, Coreta akhirnya membawa batik ke mancanegara. Dia juga bangga lantaran masyarakat dunia juga telah mengenal batik.

Coreta mengatakan dirinya mendesain batik yang terinspirasi dari kota New York. Tak hanya motif, namun juga menampilkan gaya-gaya ala New Yorker atau warga New York.

"Batik ini disesuaikan dengan gaya New Yorker yang sangat stylist juga fleksibel," ujarnya lewat keterangan tertulis.

Di samping itu, menurut Coreta, batik asal Indonesia ini perlu di promosikan secara

serius di mancanegara. Ajang seperti ini, yakni menampilkan di Time Square menjadi  platform yang tepat.

"Karena berada di New York yang mana New York merupakan ibu kota dunia," tutupnya.