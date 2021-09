LONDON Fashion Week Spring 2022 menghadirkan warna dan pola playful, dengan permainan cutting dan gradasi yang meriah. Mencegah adanya kenaikan angka Covid-19, London Fashion Week pun terbagi menjadi dua format, fisik dan digital, rangkaian fashion show menampilkan panggung dan konsep yang interaktif.

Didominasi warna terang yang kontras dengan pola playful seperti floral dan lukisan abstrak, koleksi yang ditampilkan di ajang fashion terbesar di Inggris ini banyak didominasi streetwear style dan interpretasi modern dari classic fashion.

Desainer fashion dunia seperti Emilia Wickstead, PAUL & JOE, Simone Rocha dan Onitsuka Tiger pun turun memeriahkan acara ini. Dari fashion show tersebut berikut beberapa prediksi tren fashion untuk 2022, seperti dilansir dari Highend.

Neon City

Setelah banyak ditampilkan di perhelatan ajang besar seperti Met Gala dan Emmy Awards, warna neon diprediksi akan menjadi warna favorit desainer tahun depan. Di rangkaian koleksi karya desainer David Koma, celana warna neon bertekstur matte dipadukan dengan structured jacket berbahan shiny leather untuk menyeimbangkan look secara keseluruhan.

Make Your Statement

Tren statement shirt banyak hadir kembali di runway fashion week di seluruh dunia. Perpaduan print huruf bold dengan sketsa abstrak krayon dari koleksi brand Mithridate membuat tampilan statement shirt tidak boring dan terlihat menonjol. Padukan atasan dan bawahan dengan statement print yang sama agar menghindari kesan confusing.

Inner Animal

Selain tren statement dan neon yang diprediksi akan kembali pada tahun depan, tren animal print juga mendominasi tren fashion 2022. Agar menghindari kesan tacky, padukan sedikit bahan animal print dengan beads berwarna yang membuat tampilan lebih fashionable seperti yang terlihat pada koleksi brand Halpern Studio.

Flower Power

Tren floral tampil lebih eksentrik di London Fashion Week Spring 2022. Tidak hanya menampilkan floral print, rangkaian bunga palsu yang dijahit pada bahan terlihat cantik dan eksentrik seperti yang terlihat pada koleksi desainer Bora Aksu. Taruh hiasan bunga palsu pada bahan ringan seperti tulle berwarna soft untuk menciptakan kesan feminin.

Playful Suit

Say goodbye (for a while) pada suits berwarna hitam dan putih Anda. Menampilkan warna terang seperti kuning, merah muda dan merah, rangkaian suits dari desainer Helen Anthony ini memberi kesan playful dan youthful pada tampilan formal. Tambahkan aksen kancing emas untuk pada bagian depan blazer dan bawah celana agar terlihat high fashion.

Dolled It Up

Melalui intrepretasi modern dari gaya dress berpetticoat, tren dress bergaya boneka klasik tampil lebih modern pada perhelatan fashion besar ini. Menggunakan bahan ringan seperti tulle yang dipadukan dengan aksen kerut, gaun dari desainer Molly Goddard ini terkesan ringan dengan warna hijau pastel. Pemakaian statement boots dan rompi rajut multiwarna menjadikan tampilan lebih edgy dan modern.

Renaissance Reminisced

Gaya abad renaissance yang anggun dan mewah berhasil diinterpretasi secara modern oleh desainer Simone Rocha. Didominasi renda, flowy dress dan puffy shoulder, tren satu ini membuat tampilan terlihat mewah dengan aksen sulam dan pleated. Padukan warna putih atau hitam dengan aksesoris atau pola berwarna soft seperti pink dan merah maroon untuk membuat tampilan lenih tone down.

The Street Beast

Streetwear look masih mendominasi runway London Fashion Week Spring 2022. Tidak hanya menampilkan trainer dan jumper bermotif stripes atau letter, kali ini pola gradasi juga ditampilkan seperti pada karya brand menswear Saul Nash. Dengan gradasi pattern, streetwear look terlihat lebih fashionable dan playful.

