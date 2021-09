AJANG kompetisi MasterChef Indonesia Season 8 telah mengenalkan banyak chef berbakat Indonesia kepada publik. Pada 29 Agustus 2021 lalu, dua kontestan MCI 8 yang bernama Jesselyn Lauwreen dan Nadya Puteri saling mengerahkan kemampuannya untuk menjadi kontestan terbaik pada babak Grand Final. Pada akhirnya, Jesselyn lah yang berhasil lolos menjadi pemenang dan meraih gelar MasterChef Indonesia Season 8.

Sebagai 1st Runner Up, Nadya Puteri mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada para penggemar atas pencapaiannya. Kini, ia pun aktif menghibur banyak orang dengan membuat berbagai video menarik di YouTube channel miliknya.

Kali ini Nadya mengundang peserta paling viral di MCI 8 yaitu Lord Adi untuk seru-seruan masak bareng. Lord Adi atau Suhaidi Jamaan merupakan Top 3 kontestan MCI 8 yang sangat dekat dengan Nadya.

Nadya pun memberi Adi sebuah tantangan unik yaitu dengan menyiapkan beberapa bahan seperti mentega, choco chip, susu, pisang, strawberry, dan telur. Walaupun memberi tantangan dessert kepada Adi, Nadya mengaku takut panggilan “dessert queen”-nya akan diambil oleh Adi.

“Nadya sedikit grogi melihat kejagoan bang jago” canda Adi.

“Aku takut my title of ‘dessert queen’ diambil guys” ujar Nadya.

Rupanya Nadya menantang Adi karena pada saat di Galeri MCI 8 Adi pernah memilihnya dalam tantangan basket swap. Kali ini, Nadya ingin melihat Adi berkreasi menggunakan bahan-bahan pilihannya.

“You know what, I’ll give you a harder challenge (Kamu tahu apa, aku akan kasih tantangan yang lebih sulit)” tutur Nadya.

“What? (Apa?)” ujar Adi.

“You need to use everything and I will only give you 20 minutes (Kamu harus menggunakan semuanya dan saya hanya akan kasih waktu 20 menit)” tutur Nadya.

“20 minutes? I think it’s a bit too short (20 menit? Saya pikir itu terlalu sebentar)” ujar Adi.

Akhirnya Adi pun berhasil membuat hidangan pancake buah dengan saus coklat yang lezat. Bagi yang sudah penasaran, yuk intip keseruan keduanya hanya di YouTube channel Nadya Puteri!

(mrt)