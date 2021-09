ADA 10 cara mengatasi perut kembung pada bayi yang bisa Anda lakukan di rumah. Gangguan pencernaan khususnya masalah perut kembung kerap dialami karena si kecil masih beradaptasi untuk mengolah nutrisi dari sumber asupannya.

Sama halnya dengan orang dewasa, sensasi perut kembung yang dialami pada bayi juga akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan rewel. Tentunya Bunda jangan khawatir. Dikutip dari situs what to expect the pregnancy and parenting ada 10 Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi perut kembung pada bayi.

1. Bantu si kecil bersendawa 2 kali sehabis minum susu

(Boldsky)

Umumnya, bayi biasa mengalami perut kembung saat sedang menyusu. Hal ini karena bisa saja si kecil menelan terlalu banyak udara ketika minum ASI. Salah satunya, si kecil mulai rewel dan tidak mau meminum susu lagi padahal baru beberapa menit. Jadi kemungkinan besar si kecil kembung bukan kenyang. Posisi yang dapat dicoba agar bayi bersendawa, si kecil duduk dipangkuan Ibu lalu tepuk punggungnya dengan lembut, menggendong si kecil diatas bahu dan menepuk punggungnya, atau si kecil telungkup di pangkuan Ibu.

2. Perhatikan posisi menyusui

Menyusu menggunakan botol atau langsung dari sang Ibu, pastikan bayi menyusu dalam posisi tegak karena saat posisi kepala bayi lebih tinggi daripada bagian perutnya agar susu dapat lebih mudah dicerna dan meminimalisir udara masuk dan menyebabkan perut kembung.

3. Pertimbangkan penggunaan probiotik

Probiotik adalah bakteri yang aman digunakan pada bayi untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit. Probiotik menyeimbangkan bakteri dalam saluran pencernaan dan mencegah perut kembung. Konsultasikan dahulu pada dokter anak.

4. Lakukan gerakan sepeda

Posisi bayi tiduran tengkurap lalu ayunkan kedua kakinya seperti sedang mengayuh sepeda. Gerakkan ini dilakukan agar gas dapat secara otomatis keluar dari si kecil.

5. Lakukan Posisi Tengkurap Tummy time

Kira-kira tunggu 20-30 menit setelah makan atau minum, lalu posisikan bayi telungkup (tummy time). Posisi ini dapat membuat gas pada bayi keluar dengan sendirinya. Lakukan dalam pengawasan.

6. Ibu harus mengurangi makanan yang berpotensi menghasilkan gas Bagi Ibu menyusui harus mengurangi makanan yang dikonsumsinya karena hal ini bisa berdampak pada si kecil. Kurangi makanan seperti produk susu, bawang, kafein, dan kol. 7. Gunakan obat tetes simetikon (10 Cara Mengatasi Perut Kembung pada Bayi, Boldsky) Obat simetikon bekerja dengan cara mendorong gas dalam lambung dan usus sehingga gas dapat lebih mudah keluar. Meskipun obat ini tergolong cukup aman digunakan pada bayi tapi lebih baik konsultasikan dahulu kepada dokter anak. 8. Coba dengan Teh Chamomile Konsultasi ke dokter anak, tapi biasanya untuk bayi yang menyusu dengan botol para dokter menyarankan untuk mencampurkan beberapa tetes teh chamomile hangat (jangan panas) menggunakan pipet bersama dengan susu. Teh chamomile dikenal cukup efektif untuk perut kembung dan mengatasi kolik (kontraksi pada usus bayi). 9. Pilih jenis dot bayi beraliran rendah Kesalahan dalam memilih ukuran dot pada botol susu dapat menyebabkan kembung karena terlalu banyak menelan udara. Aliran dot yang terlalu besar dapat membuat si kecil menelan terlalu cepat dan tidak sesuai dengan usia mereka. Pilih aliran dot yang lebih perlahan agar mengurangi gas masuk. 10. Jangan tunggu bayi lapar Ada baiknya sebelum bayi menangis kelaparan, segera beri susu. Saat bayi menangis udara semakin mudah masuk dan menyebabkan perut kembung. Jadi pelajari tanda-tanda yang menunjukkan si kecil mulai lapar sebelum ia menjadi rewel. Nah, 10 cara mudah ini dapat Bunda coba praktekkan di rumah, tapi jika perut kembung pada bayi disertai dengan diare, berat badan tidak bertambah, ruam dan ada darah pada feses lebih baik langsung periksakan si kecil ke dokter ya!