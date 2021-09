AJANG kompetisi MasterChef Indonesia Season 8 telah mengenalkan banyak chef berbakat Indonesia kepada publik. Salah satu peserta yang menarik perhatian penonton karena kemampuan memasaknya yaitu Bryan Ferrysienanda.

Setelah mengerahkan kemampuan terbaiknya, Bryan pun berhasil lolos sampai ke posisi Top 5 MasterChef Indonesia Season 8. Pria kelahiran tahun 1995 tersebut merupakan lulusan Kendall College, Chicago, Amerika Serikat mengambil jurusan culinary arts.

Setelah lulus dari MCI 8, kini Bryan mulai aktif membuat konten seru di YouTube channel miliknya untuk menghibur para penggemar. Kali ini Bryan mengundang salah satu peserta paling viral di MCI 8 yaitu Lord Adi yang merupakan Top 3 kontestan MCI 8.

“Kita tuh pas di quarantine kerjaannya nge-gym terus ya” tutur Bryan.

“No, kata siapa?” ujar Adi.

“What do you mean no? Anda malu ya saya ngangkatnya lebih berat dari anda” canda Bryan.

Melihat Adi menang adu panco melawan Audrey Wicaksana, juara 2 MCI 7, Bryan sangat ingin mengalahkan Adi dalam lomba yang sama. Adi pun setuju untuk menerima tantangan tersebut. Saat memulai adu panco, rupanya keduanya kesulitan untuk mengalahkan satu sama lain. Setelah beberapa lama, akhirnya Adi lah yang berhasil menurunkan tangan Bryan.

“Baru ronde satu, kuat guys. Gue gak terima nih” tutur Bryan yang akhirnya lanjut ke ronde kedua. Saat memulai ronde kedua, ternyata Bryan lah yang memenangkan adu panco tersebut. Karena skor seri di kedua pertandingan, keduanya lanjut ke babak penentuan yaitu ronde ketiga.

Kali ini mereka adu panco menggunakan tangan kiri, tanpa disangka Lord Adi yang akhirnya memenangkan pertandingan. Yuk intip keseruannya hanya di YouTube channel Brryan Ferrysienanda!

(mrt)