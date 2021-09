Kualitas dari para jenama lokal yang ada #DiIndonesiaAja memang tidak perlu diragukan lagi. Beberapa jenama lokal telah dikenal hingga mancanegara, ada juga yang mulai menembus pasar global.

Salah satunya Erigo, yang dibangun oleh Muhammad Sadad. Fesyen lokal yang berfokus pada street wear ini tidak hanya menembus pasar global, namun berhasil tampil pada ajang bergengsi New York Fashion Week (NYFW) yang berlangsung pada 9 hingga 15 September 2021 kemarin.

Membawa nama Indonesia di ajang internasional, tentu saja membuat kita semakin #BanggaBuatanIndonesia. Namun, siapa sangka jika perjuangan M Sadad untuk mencapai titik ini pun tidaklah mudah.

Berawal melakukannya seorang diri, kini M Sadad berhasil membuka lapangan pekerjaan, bahkan membawanya hingga mendunia. Simak yuk cerita kesuksesan Muhammad Sadad mendunia dengan Erigo!

1. Masuk dunia bisnis

(Foto: Instagram/@sadadd)





Sejak masih SMA, Sadad, sapaan akrabnya telah memiliki minat pada dunia bisnis. Namun, ia baru bisa mulai menekuni bisnis di bidang fesyen saat kuliah bersama dengan seorang temannya. Ia membuka usaha bisnis berupa celana chino dengan berbagai warna yang dilabeli Selected and Co.

Bersama dengan Selected and Co, Sadad juga sempat mengikuti beberapa event pameran. Sayangnya, bisnis pertama Sadad ini hanya bertahan enam bulan. Hingga akhirnya, Sadad memutuskan untuk melakukan re-branding produknya menjadi Erigo di tahun 2013.

Baca Juga: 6 Fakta New York Fashion Week 2022, Brand Lokal Indonesia Unjuk Gigi!

2. Re-branding

(Foto: Instagram/@sadadd)

Tidak hanya mengubah nama, Sadad juga memiliki konsep yang berbeda pada bisnis fesyennya ini menjadi bernuansa batik. Produk yang ditawarkan oleh Erigo berupa kemeja, celana, dan jaket. Selain itu, Sadad juga memulai jualannya dengan memberikan konsep foto yang menarik. Tak tanggung-tanggung, ia sempat melakukan photoshoot di Singapura.

Meski demikian, nama Erigo tidak serta merta langsung melejit di kalangan masyarakat. Sadad pun kembali berinovasi dengan mengambil tema street style. Totalitasnya dalam mengembangkan produk bersama konsep barunya ini, Sadad sampai melakukan pemotretan di Jepang.

3. Beralih dari event ke event

(Foto: Instagram/@sadadd)

Untuk memperkenalkan Erigo, Sadad kerap kali mengikuti event di berbagai kota yang ada #DiIndonesiaAja. Bahkan, ayah dari seorang putri ini juga sempat mencicipi booth di Malaysia. Tidak hanya itu, Sadad juga langsung merambah media sosial untuk mengenalkan brand Erigo dan memiliki website untuk melakukan penjualan secara online.

Perjalanan Sadad tidak serta merta berbuah manis. Ia kerap mengalami kerugian dari berbagai pameran yang diikutinya. Pasalnya, biaya operasional sering tidak berbanding dengan omzet yang ia dapatkan.

Salah satunya saat mengikuti pameran di Malaysia yang hanya mendapatkan omzet sebanyak Rp5 juta, padahal saat itu biaya operasional mencapai Rp25 juta. Perjuangannya yang tidak mengenal kata menyerah berbuah manis. Pada 2015, Sadad berhasil memiliki omzet hingga Rp22 miliar.

4. Memiliki ratusan karyawan

(Foto: Instagram/@sadadd)

Berawal dari mengurusi segalanya seorang diri sampai akhirnya, Sadad memiliki beberapa karyawan pada 2015. Di tahun itu pula, Sadad mulai bisa menyewa rumah kontrakan yang digunakan sebagai gudang dengan harga Rp12 juta/tahun.

Melalui akun Instagram miliknya, ia bercerita jika membayar rumah sewanya dengan dicicil selama 4 kali. Kini, Sadad telah memiliki warehouse sendiri dengan karyawan yang berjumlah ratusan.

Pencapaian Sadad untuk membangun Erigo tidak berhenti sampai di situ. Erigo sempat menjadi the best selling di salah satu e-commerce.

Selain itu, ia juga pernah mendapatkan rekor MURI untuk produk kolaborasinya bersama Thanksinsomia yang terjual dalam waktu 52 menit dengan jumlah barang sebanyak 1.500 pcs. Erigo pun kini menjadi salah satu clothing trend #DiIndonesiaAja.

5. Tembus NYFW

(Foto: Instagram/@sadadd)

Setelah perjalanan panjangnya, Sadad berhasil membawa Erigo ke ajang fashion internasional, New York Fashion Week yang berlangsung pada 9 hingga 15 September 2021 kemarin. Bersama dengan sejumlah selebritas dan influencer, Erigo menampilkan koleksi terbarunya berupa Erigo X yang terdiri dari 16 look. Produk Erigo X ini diharapkan dapat dikenakan oleh semua kalangan dari berbagai ras, gender, dan bentuk tubuh.

Di ajang New York Fashion Week The Show Spring/Summer 2022 ini, Erigo tampil selama 20 menit dengan menampilkan 60 looks yang bertemakan fashion meets function. Konsep Erigo ini dikemas dengan warna-warna neonic seperti orange tiger, black beauty, lemon chrome, teal blue, raspberry, dan lime green.

Tidak hanya menampilkan produk terbaru, Erigo juga membuka temporare ready store di Soho yang diramaikan oleh para pengunjung selama acara berlangsung. Sebelumnya, jenama milik Sadad ini telah berhasil menayangkan produk lainnya di salah satu videotron yang berada di Times Square New York pada bulan Maret lalu.

Keren banget ya jenama lokal satu ini. Perjuangan Sadad membawa Erigo berhasil membuat kita menjadi semakin #BanggaBuatanIndonesia. Dukungan untuk mencapai titik ini pun tak lepas dari #BeliKreatifLokal yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat.

Di masa pandemi ini, Anda tetap bisa mendukung jenama lokal lainnya dengan #BeliKreatifLokal secara online melalui e-commerce yang ada di gadget Anda. Dengan begitu protokol kesehatan 6M tetap terjaga dengan berada #DiRumahAja, dukungan untuk para pelaku ekonomi kreatif agar tetap bisa berkembang juga tetap bisa berjalan dengan baik.

(Foto: Instagram/@sandiuno)

Seperti yang diimbau oleh Menparekraf Sandiaga Uno, untuk terus mendukung jenama lokal Indonesia sehingga bisa terus berkembang. Selain itu, dengan mendukung produk buatan Indonesia ini sebagai bentuk upaya meguatkan satu sama lain.

“Saya mendukung penuh berbagai inisiatif yang dapat memajukan brand lokal untuk terus berkembang dan menguatkan satu sama lain. Dengan terus mengedepankan strategi inovasi dan kolaborasi,” ungkap Sandiaga Uno.

Meski #DiRumahAja, jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan 6M, ya! Ikuti juga program vaksinasi yang terus di galakkan Pemerintah agar terbentuknya daya tahan tubuh guna melawan virus Covid-19. Dengan demikian, bukan hanya melindungi diri sendiri namun juga orang-orang tersayang yang berada di sekitar Anda.

Selama berada #DiRumahAja, ikuti PUKIS atau Pesona Punya Kuis yang diadakan setiap hari Selasa. Caranya juga mudah, Anda tinggal follow akun Instagram @pesonaid_travel dan like unggahan PUKIS terbaru. Lalu, jawab pertanyaan yang diberikan melalui kolom komentar. Mention juga tiga teman Anda untuk ikut memeriahkan kuis ini.

Raih kesempatan untuk memenangkan beragam hadiah menarik. Jangan sampai ketinggalan ya, semoga beruntung!

CM

(yao)