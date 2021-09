DRAG queen adalah sebutan biasanya untuk pria yang berpakaian seperti wanita untuk tujuan hiburan. Seringkali dandanan drag queen dilebih-lebihkan dan memiliki ciri-ciri tertentu seperti alis yang tipis dan tinggi, bulu mata yang tebal, dan pilihan warna-warna terang untuk eyeshadow, blush, dan lipstik.

Dandanan drag queen yang unik tersebut ternyata tidak mudah dibuat, lho! Butuh kemampuan dan teknik khusus supaya dandanan terlihat unik dan mencolok. Baru-baru ini, model pemenang Asia’s Next Top Model Season 3, Ayu Gani, didandani seperti drag queen di sebuah video di YouTube.

Gani pun mengungkapkan bahwa ia sangat ingin dan sudah lama memimpi-mimpikan berdandan layaknya drag queen. Ia pun meminta bantuan temannya yang bernama April untuk meriasnya.

April pun mulai merias Gani dengan teknik yang sangat unik. Ia menempelkan lem pada alis ganti dan melapisinya dengan bedak dan foundation, hal ini dilakukan untuk menutupi tekstur dan warna dari alis asli Gani. Kemudian April menggambar ulang alis Gani menggunakan warna biru dengan bentuk yang sangat tipis.

April juga membubuhkan eyeshadow biru muda, ungu, dan kuning di mata Gani. Mata Gani juga dihiasi dengan bulu mata palsu yang unik. Melihat hasil dandanannya Gani pun terkejut dan terkesima atas hasil karya April. “Thank you so much April sudah nge-clone diriku seperti dirimu” tutur Gani.

Kemudian keduanya pun berpose dan melakukan photoshoot bersama. Bagi yang sudah penasaran dengan keseruan keduanya, yuk tonton selengkapnya hanya di YouTube channel Ganegani!

https://www.youtube.com/watch?v=_kTNUf-j41I

