VARIAN baru Covid-19 kembali ditemukan, kali ini berada di Kentucky, Amerika Serikat (AS). Varian ini dianggap lebih berbahaya dari varian Covid-19 sebelumnya karena sangat mudah menyerang, dengan replikasi sangat cepat saat sudah masuk ke dalam tubuh.

Meskipun Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengidentifikasi kasus varian R.1 ini sejak Maret 2021, namun varian ini belum masuk dalam kelompok variant of interest (VoI) atau variant of concern (VoC).

Lantas, bagaimana masyarakat Indonesia harus bersikap terhadap varian baru tersebut, apakah kita harus khawatir?

"Untuk saat ini, varian R.1 belum harus dikhawatirkan masyarakat," kata dr William Schaffner, dokter spesialis penyakit menular dan profesor di Vanderbilt University School of Medicine, dikutip dari Prevention, Jumat (24/9/2021).

Meski begitu, saran dr Schaffner, pemerintah diharapkan segera melacak keberadaan varian R.1 lebih jauh lagi. Kemudian, pemerintah juga diminta untuk memperkaya informasi mengenai varian yang satu ini.

"Varian R.1 meskipun cukup 'ganas', tetapi tidak benar-benar bersaing dengan varian Delta yang memang terbukti menjadi ancaman serius seluruh dunia," tegas dr Schaffner. Di AS, varian Delta menginfeksi 98,4 persen penduduk menurut catatan CDC.

Lebih lanjut, pakar penyakit menular Amesh A. Adalja, MD, seorang sarjana senior di Pusat Keamanan Kesehatan Johns Hopkins setuju dengan apa yang disampaikan dr Schaffner. "Varian R.1 tidak seserius varian Delta hingga sekarang ini," ungkapnya. Namun, dr Adalja pun mengimbau penting untuk mempelajari varian ini lebih lanjut, khususnya soal klaim yang dilaporkan bahwa varian R.1 kebal vaksin dan penyebarannya sangat mudah sekali. "Kami sangat berharap agar masyarakat segera menerima vaksinasi Covid-19 dosis lengkap dan jangan kendor jalani protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dengan benar terutama saat berada di dalam ruangan dengan risiko penyebaran Covid-19 yang sangat tinggi," terang dr Adalja.