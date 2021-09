MAKAN burger tanpa saus rasanya pasti hambar. Banyak pilihan saus favorit yang menjadi tambahan rasa disukai orang Indonesia.

Mulai dari saus tomat bercita rasa asam manis, saus sambal mangga dengan sensasi rasa pedas, segar dan gurih, saus gochujang asal Korea, hingga saus sambal dengan tambahan bumbu jalapeno ala Italia. Selain itu, banyak pula merek saus kesukaan masyarakat dari mulai saus Amerika, Korea, Thailand dan sebagainya.

"Saus akan menjadi pasangan seru untuk makanan-makanan internasional yang disukai masyarakat," kata Steven Debrabandere, perwakilan Kraft Heinz Indonesia dan Papua New Guinea, dikutip Antara.

Ditambahkan Anton Wirjono, perwakilan Goods Burger, setiap orang membeli burger pasti menanyakan pilihan saus. Bahkan di restorannya, pencinta burger bisa Do It Yourself burger sesuai selera.

“Kami sangat senang bisa ikut menginspirasi tren kuliner maupun gaya hidup sesuai selera orang Indonesia,” ujar Anton.

