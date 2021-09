MODEL cantik Bella Hadid kembali eksis setelah menghadiri fashion show Fall/Winter 2021 Paris Fashion Week. Kini, model sekaligus selebriti ini memamerkan fashion terbaru dari rumah mode asal Perancis Jacquemus.

Melansir dari situs L'Officiel USA, Senin (27/9/2021), model berusia 24 tahun itu mengenakan busana koleksi La Montagne (The Mountain). Busana tersebut terinspirasi dari kultur pakaian para trekker yang selalu mengutamakan fungsi.

Terlihat, Bella mengenakan gaun ramping yang telah dipotong dan dirangkai sedemikian rupa hingga membuat bra coklatnya terpampang begitu nyata. Aksen sehelai kain yang melintasi payudaranya pun terlihat begitu unik. Penampilan Bella Hadid memang selalu stunning!

Kemudian, supermodel itu mengenakan rok longgar dengan tali pita. Bella Hadid memadukannya dengan high heels berbulu dan kaos kaki panjang berwarna senada.

Selain itu, Bella Hadid juga terlihat tengah menenteng tas Jacquemus Le Sac Ciuciu biru dengan tali rantai besar yang menjuntai. Foto yang juga diunggah Jacquemus dalum akun Instagramnya pun dibanjiri komentar dari netizen yang memuji penampilannya.

"😍😍 she is perfect," puji @myri_in***

"I see you in my dreams😻🔥," kata @_o_ardenstead***

"She’s so pretty ❤️," sanjung @manonber***

"So hot 🥵 baby Bella queen ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️," kata bell***

