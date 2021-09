MASKER jadi barang yang wajib digunakan saat beraktivitas keluar rumah. Menuju ke tempat manapun, pemakaian masker jadi peraturan wajib.

Pemakaian masker yang menutupi hampir sebagian besar area wajah, sejatinya bukan jadi halangan untuk tetap tampil kece dengan makeup. Sebab, Anda masih bisa meng-highlight pulasan makeup di bagian mata, area yang tidak tertutupi oleh masker.

Nah, jika Anda masih bingung kira-kira gaya makeup mata bagaimana yang bisa membuat Anda terlihat tetap cantik dan mempesona walau memakai masker? Merangkum siaran media dari Likee, Senin (27/9/2021) yuk intip ulasan singkat empat inspirasi gaya makeup mata agar tetap kece walau pakai masker berikut ini.

1. Makeup natural untuk masker polos

Gaya riasan mata yang tampak alami ini cocok bagi perempuan yang kesehariannya lebih suka memakai masker polos, seperti masker medis biasa, masker N95 dan masker K94 yang tak punya pola khusus, hanya memiliki satu warna. Untuk masker polos ini, disarankan memulas makeup natural seperti fokus pada alis, maskara, dan sedikit eyeliner yang akan menajamkan mata.

Jika dirasa masih kurang, bisa juga ditambahkan eye shadow warna nude apabila warna masker yang dipakai adalah warna terang. Sebaliknya, pilih eye shadow yang lebih gelap jika masker yang dipakai sudah berwarna gelap.

Baca Juga : 5 Artis Cantik dengan Gaya Makeup Natural, Pesonanya Makin Terpancar!

2. Matching warna dengan masker kain

Jika Anda tipe yang memakai masker medis biasa dan ditambah dengan masker kain yang lucu dengan berbagai warna, pola, atau desain tersendiri. Nah, untuk riasan matanya Anda bisa mengambil dan memasangkannya dengan warna yang ada di masker.

Contohnya, jika di masker kain yang dipakai ada motif bunga seperti mawar merah, Anda bisa pulaskan area mata menggunakan eye shadow dengan warna-warna yang selaras dengan warna merah.

3. Graphic eyeliners





Eyeliner bisa memberikan efek mata yang lebih tajam. Tapi jika bosan dengan garis eyeliner runcing seperti cat eye yang itu-itu saja. Bisa coba gaya eye makeup yang sedang kekinian, contohnya graphic eyeliners. Lewat gaya ini, Anda bisa gambar pola-pola grafis yang indah di area mata. Kreasikan saja sesuai imajinasi dan jangan terbatas pada ujung mata saja, karena bisa saja digambar dengan garis melengkung ke kelopak mata atau membentuk garis beririsan dan pola-pola seperti daun dan tanduk rusa.

4. Gaya funky





Sesekali tampil out of the box, mencoba gaya yang berbeda tak ada salahnya kan? Anda bisa mengkreasikan makeup riasan mata bergaya funky, dengan menggambar face paint makeup seperti menggambar smiley face, lambang favorit, atau bentuk bentuk lain seperti polkadot, garis-garis dan bentuk gambar favorit Anda lainnya.

Sebelum merias bagian mata, jangan lupa untuk memakai eye primer agar membantu menghaluskan tekstur kulit di kelopak mata dan membuat eye makeup lebih menempel sempurna, tidak pudar dan menggumpal.